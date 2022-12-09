美學者警告：有人想在台海挑起類似在烏克蘭發生的衝突

據中評社報導，美國哥倫比亞大學教授薩克斯（Jeffrey Sacks）批評美國新保守主義勢力正在將北約東擴的劇本在台灣海峽上演，通過挑釁升高情勢，要將台灣變成對付中國大陸的「豪豬」。他認為，這是比北約在歐洲東擴引發俄烏戰爭更危險的做法，有可能引發第三次世界大戰。

薩克斯日前應邀在兩個美國民間反戰組織聯合舉辦的線上會議中發表演講。報導稱，曾任三位聯合國秘書長顧問的薩克斯表示，新保守主義者正試圖將北約擴大到亞洲，「這是一種瘋狂的想法」。這實際上在今年的北約峰會上得到了體現，他們邀請亞洲盟國領導人來討論如何走這條「魯莽的道路」，這確實是美國主導的軍事聯盟包圍世界，包圍中國，包圍俄羅斯的新願景。

薩克斯指出，現在美國有人想在台灣海峽挑起類似在烏克蘭發生的衝突，這甚至更危險。這是一個非常相似的劇本。他說，美方在台灣問題升級上做出了「可怕的挑釁」。

「當中國人警告美國眾議長不要訪台時，眾議長飛到台灣，升高了情勢。然後解放軍每天都有軍事活動，美國有人說要把台灣武裝到牙齒，把他們變成『豪豬島』，讓北京無法進攻。」

「你們在開玩笑嗎？這是一個有2,300萬人口的島嶼，但我想提醒大家，中國大陸有14億人。」薩克斯質問，「我們在做什麼？我們真的希望兩面作戰嗎？我們真的渴望第三次世界大戰嗎？這些白宮、國會和華盛頓智庫的新保守主義者是怎麼想的？」

美國國務院近日批准向台灣出售4.28億美元的軍機零部件，以協助台灣空軍提升戰備能力，因應近三年來頻繁現身台海周圍的解放軍戰機。對此，大陸外交部、國防部、國台辦8日齊聲表示反對。

大陸外交部發言人毛寧指責美國公然違反一個中國原則和中美三個聯合公報，損害中國主權和安全利益，損害台海和平穩定，向台獨分裂勢力發出錯誤信號。中方對此表示強烈不滿，堅決反對，將採取有力措施，堅定捍衛自身主權和安全利益。

大陸國防部新聞發言人譚克非指責美方此舉公然置中方嚴正立場於不顧，再次粗暴干涉中國內政，中方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。他警告，倘若美國一再食言背信、執意妄為，縱容支持台獨，勢必加劇台海緊張局勢，最終必將引火燒身。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮也表示，堅決反對美國向「中國台灣地區」出售武器。她並稱，台獨是絕路。「以武拒統」，勾連外部勢力「謀獨」挑釁，只會把台灣同胞推向火坑。