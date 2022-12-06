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對大陸鋼鐵和鋁徵收氣候關稅？ 美國和歐盟正考慮

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
彭博社引述知情人士透露，美國和歐盟正在考慮對中國大陸鋼鐵和鋁徵收新的氣候關稅。（新華網）
彭博社引述知情人士透露，美國和歐盟正在考慮對中國大陸鋼鐵和鋁徵收新的氣候關稅。（新華網）

據彭博社引述知情人士透露，美國歐盟正在考慮對中國大陸鋼鐵和鋁徵收新的氣候關稅，以幫助減少碳排放和應對全球產能過剩。知情人士表示，這個由拜登政府內部提出的想法仍處於初始階段，尚未正式提出。

上述知情人士表示，新的關稅框架將在去年美歐相關協議的基礎上制定，主要針對中國大陸以及其他排放大國。然而，美國最快要到明年底才可能與歐盟達成協議，包括確定徵收關稅的門檻等細節。

中國是全球最大的碳排放國，也是鋼鐵和鋁的最大生產國。這一計畫可能會加深中美之間的分歧，尤其是在兩國承諾共同應對氣候變化之際。

報導指出，目前尚不清楚拜登政府將使用何種法律權力來實施新關稅。一位知情人士稱，這個問題仍在拜登政府內部解決，並正在與歐盟、行業代表和國會進行談判。這位知情人士還稱，白宮也在與議員們討論可能的新權力。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）於10月底在布拉格向歐盟委員Valdis Dombrovskis等人提出了這一想法。知情人士稱，歐盟官員當時提出了幾個問題，包括這一關稅是否符合世界貿易組織規則並與其相容，以及歐盟內部的碳定價機制。

歐盟 拜登 美國

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