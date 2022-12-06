張志軍：「九二共識」始終是兩岸關係的定海神針

今年是「九二香港會談」三十周年，大陸方面5日在香港舉行一場「九二共識」三十周年論壇，海協會長張志軍透過視訊致詞表示，否認「九二共識」，背離「一個中國原則」，就會導致兩岸關係緊張動盪，損害台灣同胞切身利益，不管台海局勢如何變遷，「九二共識」始終是改善和發展兩岸關係的定海神針。

該場「九二共識」三十周年論壇，由兩岸和平發展聯合總會和中評智庫基金會主辦。據中評社報導，張志軍、國民黨前主席洪秀柱等視訊致詞與會，現場嘉賓包括香港中聯辦副主任羅永綱、香港政務司長陳國基，並邀請來自大陸、香港各地的涉台專家進行專題演講。

張志軍首先表示，「九二共識」的核心要義是「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」。共識明確界定了兩岸關係的根本性質，為兩會協商構建了政治基礎，經過風雨洗禮，也成為兩岸政黨交往及兩岸關係和平發展的共同政治基礎。

他強調，「九二共識」是努力謀求國家統一的共識；是堅持「一個中國原則」、堅決反對「台獨」的共識。他說，30年的實踐充分證明，堅持「九二共識」，贊成「一個中國原則」，兩岸關係就能改善發展，台灣同胞就能受益，否則就會導致兩岸關係緊張動盪，損害台灣同胞切身利益。

張志軍表示，不管台海局勢如何變遷，「九二共識」始終是改善和發展兩岸關係的定海神針。希望廣大台灣同胞珍視和維護「九二共識」，抵制「台獨」分裂行徑，與大陸同胞攜手並肩，共創民族復興美好未來。

張志軍還說，中共二十大報告是連續第三次，中共黨代會報告寫入「九二共識」，充分體現重視，香港是「九二共識」達成過程的重要見證地，「一國兩制」也在香港成功實踐，為推動兩岸關係改善和發展發揮了獨特的積極作用。

羅永綱呼籲，要廣泛團結香港社會各界人士特別是「居港台胞」，堅定支持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，持續推動港台各領域交流合作，講好「一國兩制」成功實踐的香港故事，不斷鞏固香港反「獨」促統社會基礎，共同推進祖國統一。

對於兩岸關係現況，廈門大學台灣研究院特聘教授劉國深表示，兩岸關係和平發展、融合發展遇到的困難是一時的，台灣同胞對美好生活的嚮往才是永恆不變。

因此，劉國深說，大陸一方面將繼續保留在「九二共識」基礎上與台灣當局對話、合作的空間；另一方面，將更加積極作為、主動作為、創造性作為，積極促進兩岸經濟文化交流合作。