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英議員：英軍事援台「多處可探討」 陸：勿低估台灣問題敏感性

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
英下議院國防委員會主席埃爾伍德。路透
英下議院國防委員會主席埃爾伍德。路透

英國議會下院國防委員會主席埃爾伍德近日表示，英國在加強對台灣軍事援助方面「有很多可以探討的地方」，中國駐英國大使館發言人強烈譴責並警告英國政客不要低估台灣問題的高度敏感性。

路透報導，英國議會下院國防委員會主席埃爾伍德近日表示，他前不久訪台期間同台方探討了台潛艇自主研發專案，英應同台開展更多軍事和安全互動，更加大膽地在國際上挺台。

中共駐英國大使館發言人表示，「上述英國政客錯誤言行嚴重違背一個中國原則，嚴重干涉中國內政，嚴重損害台海和平穩定。我們予以強烈譴責」。

發言人稱，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣事務純屬中國內政。中國人民維護國家主權和領土完整的意志堅定不移。一個中國原則是紅線，也是中英建立和發展外交關係的政治基礎和前提條件。我們敦促英方政客不要低估台灣問題的高度敏感性，停止煽風點火、挑釁滋事，停止破壞台海和平穩定，停止干涉中國內政。任何膽敢挑釁中國人民的麻煩製造者都註定以失敗告終，落得可悲的下場」。

英國首相蘇納克11月28日在倫敦金融區的一場演講中，首次公開闡述了自己的外交政策。關於中國，蘇納克表示，「中國對英國的價值觀和利益構成了系統性挑戰，而且隨著中國的發展，這個情況將會越來越嚴重」。他還表示，中英的「黃金時代」過去了，認為貿易將會帶來社會變革的幼稚想法不復存在。

英國 台海 台灣

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