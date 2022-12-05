加拿大稱將派軍艦過台海 陸外交部：堅決反對挑釁

加拿大外長喬利近日接受英媒採訪時說，計畫派出更多軍艦通過台海，確保台灣海峽仍是國際海峽的地位。對此，大陸外交部發言人毛寧5日回應說，「堅決反對任何國家以航行自由為名，挑釁、威脅中國主權和安全。」

毛寧5日主持大陸外交部例行記者會，對於上述議題，她首先回應說，「中方已多次闡明在台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權。」

毛寧並表示，「中國一貫尊重各國依據國際法享有的航行權利，但堅決反對任何國家以航行自由為名，挑釁、威脅中國主權和安全。」

據《金融時報》報導，喬利表示：「我們需要確保台灣海峽的問題是明確的，它仍然是一個國際海峽。在台海問題上，加拿大將繼續執行基於國際規則的秩序。這就是為什麼今年夏天加拿大一艘護衛艦與美軍一起穿越台灣海峽，我們希望有更多的護衛艦通過該海峽」。