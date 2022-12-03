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香港參加國際賽事 再有錯播反送中歌

聯合報／ 香港特派員李春/香港即時報導
港協暨奧委會日前向轄下所有體育總會發出「香港運動員及隊伍參與國際體育賽事期間處理播放國歌和升掛區旗的指引」，即日生效。（香港中通社）
港協暨奧委會日前向轄下所有體育總會發出「香港運動員及隊伍參與國際體育賽事期間處理播放國歌和升掛區旗的指引」，即日生效。（香港中通社）

再有國際賽事在香港運動員獲頒獎時，應播「中國國歌」時播出香港反送中運動歌曲。港府表示強烈不滿，港協暨奧委會義務秘書長王敏超指是有人在海外「搞事」。

2022亞洲經典健力錦標賽在迪拜舉行，香港運動員連煒楨在47公斤賽事中奪得金牌，頒獎儀式上奏播「國歌」時，播出香港反送中歌曲，連煒楨打出「T」字手勢，大會隨即停止播放歌曲，之後重新播放「中國國歌」。

這是近期國際賽事中，再次出現香港運動員出場或頒獎時「播錯歌」。此前亞洲七人制橄欖球系列賽11月在韓國舉行，11月13日韓國對香港的決賽中，運動員出場時大會播出反送中歌曲「願榮光歸香港」，之後香港抗議，韓國稱是誤播。

港協暨奧委會11月22日向轄下所有體育總會發指引，要求運動員及隊伍參與國際體育賽事期間，如發現播放「國歌」或升掛區旗出錯，須以「T」字手勢向主辦機構示意反對，並要求立即更正。

香港政府發言人說，根據港協暨奧委會的初步報告，香港運動員和領隊已按照指引，在頒獎典禮上即時作出回應，促使主辦機構停止典禮並作出更正。香港政府十分重視事件，已要求港協暨奧委會盡快提交報告，並嚴肅跟進。

港協暨奧委會表示，事後已與舉重健力總會取得聯繫，得知總會在11月28日出發比賽前，已取得附有正確「國歌和區旗」的工具包，帶往比賽使用，之後主動聯絡相關國際單項運動聯會及亞洲單項運動聯會，提供正確版本的「國歌及區旗」的規格。

港協已責成舉重健力總會，向主辦機構及亞洲健力聯會詳細調查出錯原因，並提交報告。香港舉重健力總會說運動員已跟隨指引，現已查證大會電腦中的版本是正確「國歌」。

港協暨奧委會義務秘書長王敏超說，已責成香港舉重健力總會進行調查，並向國際總會作出投訴，目前仍在調查原因。他稱，現在有「害群之馬」在海外「搞事」，估計今次有機會是刻意出錯。

香港行政會議成員湯家驊稱，接連有人在類似場合播放同一首歌，是宣揚港獨的違法行為，一旦證實有犯罪意圖，應根據國際法容許的情況下跟進。

香港 國歌

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