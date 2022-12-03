香港參加國際賽事 再有錯播反送中歌

再有國際賽事在香港運動員獲頒獎時，應播「中國國歌」時播出香港反送中運動歌曲。港府表示強烈不滿，港協暨奧委會義務秘書長王敏超指是有人在海外「搞事」。

2022亞洲經典健力錦標賽在迪拜舉行，香港運動員連煒楨在47公斤賽事中奪得金牌，頒獎儀式上奏播「國歌」時，播出香港反送中歌曲，連煒楨打出「T」字手勢，大會隨即停止播放歌曲，之後重新播放「中國國歌」。

這是近期國際賽事中，再次出現香港運動員出場或頒獎時「播錯歌」。此前亞洲七人制橄欖球系列賽11月在韓國舉行，11月13日韓國對香港的決賽中，運動員出場時大會播出反送中歌曲「願榮光歸香港」，之後香港抗議，韓國稱是誤播。

港協暨奧委會11月22日向轄下所有體育總會發指引，要求運動員及隊伍參與國際體育賽事期間，如發現播放「國歌」或升掛區旗出錯，須以「T」字手勢向主辦機構示意反對，並要求立即更正。

香港政府發言人說，根據港協暨奧委會的初步報告，香港運動員和領隊已按照指引，在頒獎典禮上即時作出回應，促使主辦機構停止典禮並作出更正。香港政府十分重視事件，已要求港協暨奧委會盡快提交報告，並嚴肅跟進。

港協暨奧委會表示，事後已與舉重健力總會取得聯繫，得知總會在11月28日出發比賽前，已取得附有正確「國歌和區旗」的工具包，帶往比賽使用，之後主動聯絡相關國際單項運動聯會及亞洲單項運動聯會，提供正確版本的「國歌及區旗」的規格。

港協已責成舉重健力總會，向主辦機構及亞洲健力聯會詳細調查出錯原因，並提交報告。香港舉重健力總會說運動員已跟隨指引，現已查證大會電腦中的版本是正確「國歌」。

港協暨奧委會義務秘書長王敏超說，已責成香港舉重健力總會進行調查，並向國際總會作出投訴，目前仍在調查原因。他稱，現在有「害群之馬」在海外「搞事」，估計今次有機會是刻意出錯。

香港行政會議成員湯家驊稱，接連有人在類似場合播放同一首歌，是宣揚港獨的違法行為，一旦證實有犯罪意圖，應根據國際法容許的情況下跟進。