拜登和馬克宏談中國威脅 陸外交部：「美法不應拿中國說事」

法國總統馬克宏近日赴美訪問，他在與美國總統拜登會談時，兩人談到應對「中國挑戰」。大陸外交部發言人趙立堅2日回應表示，「中國當然不是挑戰」，強調中方不反對美法之間發展正常的關係，但美法發展關係不應損害第三方利益。

趙立堅2日主持大陸外交部例行記者會，對於拜登向馬克宏說，將協調應對「中國挑戰」，趙立堅回應表示，「中國當然不是挑戰，中國是世界的機遇。我們已經多次向大家介紹了中國的發展成就和未來前景。」

趙立堅說，「中方不反對美法之間發展正常的關係，但美法發展關係不應損害第三方利益，不應該拿中國說事。」

至於有中共黨媒提問稱，馬克宏說美國的晶片法案等造成美歐分歧。趙立堅回應抨擊，美國推出「通膨削減法」和晶片法案，意在維護自身利益，卻毫不顧及對其他國家的影響，包括所謂的盟友和夥伴，這是「美國優先」霸道思維的又一例證。

另對美國國務卿布林肯在北約外長會後表示，北約對中國構成的挑戰保持清醒。趙立堅說，「美方有關言論顛倒黑白，充斥著冷戰思維和意識形態偏見。」

趙立堅稱，「中國一貫奉行獨立自主的和平外交政策，從不搞脅迫，從不散布虛假訊息。美方應當立即停止對中國的抹黑攻擊。維護中美關係健康穩定需要雙方共同努力。我們希望美方和中方相向而行，不折不扣落實兩國元首達成的重要共識，共同確立中美兩個大國正確相處之道」。