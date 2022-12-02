加總理稱未收到中共介選報告 北京：證明從不干涉內政

針對加拿大總理杜魯多稱，從未收到中共介選報告，大陸外交部回應稱，這證明了北京從不干涉別國內政的原則。

大陸外交部2日召開記者會，對於上述問題，發言人趙立堅指出，「我們多次說過，中方從不干涉別國內政。上述特魯多總理的有關表態，證明了這一點」。

此前杜魯多（Justin Trudeau）在加拿大眾議院接受質詢時稱，他從未接到加拿大安全情報部門以及警方有關加拿大聯邦選舉候選人直接或間接接受中共資助的報告，而2019、2021年聯邦選舉也沒有受到足以影響結果的干預。

另，對於美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，北約對中國構成的挑戰保持清醒，美方對中共實施脅迫性政策、散布虛假資訊、迅速且不透明發展軍力（包括與俄國開展合作）等保持關切。趙立堅則回應指，美國才是脅迫外交的始作俑者和集大成者。

他繼而表示，美國散布虛假資訊記錄數不勝數。從冷戰時期發起「知更鳥計畫」，收買媒體，操縱輿論，到21世紀藉洗衣粉、白頭盔，對伊拉克、敘利亞發動戰爭，「再到編造世紀謊言，汙衊中國治疆政策，美國炮製假證據，捏造假新聞，早已為世人所共知」。他還批評美國「濫用武力，在世界各地攪局」。

趙立堅強調，維護雙方關係健康穩定，需要雙方共同努力，「我們希望美方同中方相向而行，不折不扣地落實兩國元首達成的重要共識，共同確立中美兩個大國正確相處之道」。