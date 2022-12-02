快訊

北市忠孝西路機車行駛僅開放深夜時段 議員批「給鬼騎？」

藍武士永不言敗：日本隊踢贏西班牙「打破世界盃魔咒」

恭喜！余祥銓宣布訂婚 兩克拉鑽戒套牢柔柔

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本擬視北京「安全挑戰」 陸學者建議：加強軍力防範

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸專家認為，日本安保戰略若把北京定義為「安全挑戰」，則北京可加強軍力防範。圖為日本首相岸田文雄（右）先前檢閱陸上自衛隊軍備。（路透資料照片）
大陸專家認為，日本安保戰略若把北京定義為「安全挑戰」，則北京可加強軍力防範。圖為日本首相岸田文雄（右）先前檢閱陸上自衛隊軍備。（路透資料照片）

日本近期正在討論修訂新版「國家安全保障戰略」，其中可能將北京定義為「安全挑戰」或「安全威脅」。對此大陸專家認為，這將會對雙邊關係造成巨大的負面衝擊，若日本果真如此定義北京，則可加強軍力建設防範之。

大陸官媒環球時報2日引述「中國現代國際關係研究院」副院長、研究員胡繼平分析稱，如果日本在2022年的新版「國家安全保障戰略」（安保戰略）將中國大陸列為「地區安全挑戰」，意味著它會進一步加強針對大陸的軍事能力。

胡指出，目前日本已經基本明確，要在2027年實現防衛預算占GDP的2%之目標，同時正在討論將發展打擊別國軍事基地及軍事指揮機構的能力也寫入文件。日本還計畫部署1,000枚射程超過1,000公里的巡航導彈，這些超越了日本過去對憲法的解釋以及「專守防衛」原則。此外其可能會進一步加強與美國的同盟關係，並與澳洲、北約等加強安全合作。

胡繼平認為，日本將中國大陸定位為安全威脅或者安全挑戰，「對中日關係的負面衝擊是巨大的」，至於大陸的應對之策，他提到，可以通過外交和安全等方面來應對，「如加強戰略對話，以減少誤判；加強經濟科技領域合作，尋找更多共同利益；加強軍力建設，以進行防範」。

此前日媒NHK報導稱，今年美國的「國家安全戰略」將中國大陸描述為「需不斷應對的緊迫挑戰」，日本政府同美方「協調步伐」，將在新版的「國家安全保障戰略」把中國大陸明確表述為對地區安全保障的「挑戰」。而現行版本的日本「國家安全保障戰略」，系把北韓作為「嚴重課題」的第一個論述對象。

日本 北京

延伸閱讀

世足賽／伸長腳碰球 三笘薰談致勝助攻：有1mm在界內也好

世足賽／早預告不會輸西班牙2次！ 堂安律曾被譽日本梅西

世足賽／不敵睡意錯過大逆轉 日本球迷好嘔：此生最後悔！

Toyota Aqua GR Sport 日本發表上市　增列跑格化設計元素

相關新聞

日本擬視北京「安全挑戰」 陸學者建議：加強軍力防範

日本近期正在討論修訂新版「國家安全保障戰略」，其中可能將北京定義為「安全挑戰」或「安全威脅」。對此大陸專家認為，這將會對...

李克強會歐洲理事會主席 籲「做大合作蛋糕」

大陸國務院總理李克強1日會見歐洲理事會主席時，表達願意與歐洲「做大合作蛋糕」，也允諾大陸將持續打造國際化營商環境、努力保...

COP15大會在即 陸環境部長籲日韓支持通過新「框架」

大陸與日本、南韓官方共同參與的環境交流機制「中日韓環境部長會」，1日以視訊方式舉辦，除簽署聯合公報外，大陸還特別呼籲日本...

內捲研究室／結婚禮金該包多少？理想與真實差很大 陸年輕人嘆包不起

華人的一個久遠的習俗是參加人家婚禮喝喜酒，要奉上禮金表示祝賀，這個紅包錢在中國大陸稱為「份子錢」。日前大陸以年輕人為專注對象的「后浪研究所」出了一份小調查報告，說隨著00後也邁入了婚宴的行列，亦即00後也開始有人要結婚成家了之後，更多年輕人面臨著「隨份子」（即包紅包之意）這個亙古難題。由於大陸的禮金過去隨著經濟成長而水漲船高，大陸不少年輕人感嘆，「隨不起份子了」，換成台灣的說法，他們包不起紅包了。

北京香山論壇主辦方：世界進入新的動盪變革期

北京香山論壇專家視訊會議1日舉行，主辦方大陸中國軍事科學院長楊學軍在致詞時指出，當前人類和平發展面臨重大挑戰，世界進入新...

孫春蘭和新華社同一天表態 釋出防疫鬆綁訊號

中國官方持續釋出防疫鬆綁訊號。中國國務院副總理孫春蘭昨天表示，中國的疫苗完全接種率超過90%，加上Omicron病毒致病...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。