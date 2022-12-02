日本擬視北京「安全挑戰」 陸學者建議：加強軍力防範

日本近期正在討論修訂新版「國家安全保障戰略」，其中可能將北京定義為「安全挑戰」或「安全威脅」。對此大陸專家認為，這將會對雙邊關係造成巨大的負面衝擊，若日本果真如此定義北京，則可加強軍力建設防範之。

大陸官媒環球時報2日引述「中國現代國際關係研究院」副院長、研究員胡繼平分析稱，如果日本在2022年的新版「國家安全保障戰略」（安保戰略）將中國大陸列為「地區安全挑戰」，意味著它會進一步加強針對大陸的軍事能力。

胡指出，目前日本已經基本明確，要在2027年實現防衛預算占GDP的2%之目標，同時正在討論將發展打擊別國軍事基地及軍事指揮機構的能力也寫入文件。日本還計畫部署1,000枚射程超過1,000公里的巡航導彈，這些超越了日本過去對憲法的解釋以及「專守防衛」原則。此外其可能會進一步加強與美國的同盟關係，並與澳洲、北約等加強安全合作。

胡繼平認為，日本將中國大陸定位為安全威脅或者安全挑戰，「對中日關係的負面衝擊是巨大的」，至於大陸的應對之策，他提到，可以通過外交和安全等方面來應對，「如加強戰略對話，以減少誤判；加強經濟科技領域合作，尋找更多共同利益；加強軍力建設，以進行防範」。

此前日媒NHK報導稱，今年美國的「國家安全戰略」將中國大陸描述為「需不斷應對的緊迫挑戰」，日本政府同美方「協調步伐」，將在新版的「國家安全保障戰略」把中國大陸明確表述為對地區安全保障的「挑戰」。而現行版本的日本「國家安全保障戰略」，系把北韓作為「嚴重課題」的第一個論述對象。