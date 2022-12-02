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北京香山論壇主辦方：世界進入新的動盪變革期

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
共軍上將、中國軍事科學院長楊學軍指出，當前人類和平發展面臨重大挑戰，世界進入新的動盪變革期。圖為楊學軍2021年在香山論壇專家視訊會致詞。（圖／取自「軍事科學院」微信公眾號）
共軍上將、中國軍事科學院長楊學軍指出，當前人類和平發展面臨重大挑戰，世界進入新的動盪變革期。圖為楊學軍2021年在香山論壇專家視訊會致詞。（圖／取自「軍事科學院」微信公眾號）

北京香山論壇專家視訊會議1日舉行，主辦方大陸中國軍事科學院長楊學軍在致詞時指出，當前人類和平發展面臨重大挑戰，世界進入新的動盪變革期，他呼籲以對話合作取代零和博弈、以和平方式解決分歧和爭端。

據澎湃新聞消息，中共二十屆中央委員、共軍上將、中國軍事科學院院長楊學軍在致詞表示，當前，新冠肺炎疫情反覆延宕，逆全球化思潮抬頭，單邊主義、保護主義明顯上升，產業鏈供應鏈穩定遭受衝擊，糧食危機、能源危機、金融危機風險攀升，世界經濟增長乏力。

他並提到，集團政治、冷戰思維加劇地緣政治博弈，地區衝突和局部戰爭多點頻發，傳統與非傳統安全威脅疊加。和平赤字、發展赤字、安全赤字、治理赤字有增無減，「人類和平發展面臨重大挑戰，世界進入新的動盪變革期」。

楊學軍重申，大陸認為安全不可分割，「不能一個國家安全而其他國家不安全，一部分國家安全而另一部分國家不安全，更不能犧牲別國安全謀求自身所謂絕對安全」。

他呼籲要以對話合作取代零和博弈，重視各國合理安全關切，增進戰略互信，以和平方式解決分歧和爭端。且要以開放包容取代封閉排他，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，「摒棄冷戰思維，不搞集團政治和陣營對抗」。

據大陸中國軍事科學院消息，本次香山論壇專家視訊會，邀請到14個國家和1個國際組織的42名專家學者，同時共有來自34個國家的40餘名駐大陸武官代表現場參加。會議共設6個議題，開幕式結束後，當晚將進行第一節、第二節議題的研討。

北京香山論壇係於2006年開始，初為亞太地區安全「二軌」對話平台（以學者、退休官員等民間人員為主）。2014年第五屆起升級為「一軌半」（包含官方與民間人員），層級提升，與會人員擴展為亞太地區和域外相關國家的國防部或軍隊領導人、國際組織代表、前軍政要員及知名學者。上一次第九屆舉行已是2019年10月21日至22曰，當時共有76個官方代表團、8個國際組織代表及專家學者和各國觀察員等1,300餘名人員出席。

公開資料顯示，新冠疫情發生後，原定2020年11月舉行的第十屆北京香山論壇已經是第三度推遲舉辦。取而代之的是專家研討會，退回到「二軌」交流。2020年、2021年分別約有12國、20國專家參與。

北京 國軍 疫情

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