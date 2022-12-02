美學者：警惕某些勢力刻意拱火把台灣變成第二個烏克蘭

據中評社報導，美國巴克內爾大學政治學與國際關係教授朱志群近日在華府智庫中美研究中心（ICAS）一場線上研討會中指出，隨著美國進入2024年大選，要警惕某些勢力刻意拱火，把台灣變成第二個烏克蘭。 他警告，若不立即採取行動建立避險機制，台海局勢在今後一兩年內將變得更加危險。

朱志群認為，今後一年到一年半間，台灣問題將面臨非常大的不確定性，主要是因為台獨勢力與美國的親台勢力可能合流，做出一些衝擊兩岸關係和中美關係的動作。

從台灣方面看，朱志群指出，雖然民進黨在最近舉行的台灣地方選舉中失利，但他們很會選舉，有可能反倒激發危機感，推出更激進的候選人來拚2024年大選。

他認為，2024年大選的主要議題之一是兩岸政策，屆時很多台灣年輕人可能轉向支持民進黨，如此民進黨的贏面依然較大。這顯然不利於北京方面繼續在對台政策上保持耐心。

從美國方面來看，朱志群表示，美國國會的親台勢力強大，很可能出任美國眾議長的共和黨眾議員麥卡錫（Kevin McCarthy）率團訪問台灣的可能性很大，而且拜登政府顯然有意默許。

朱志群稱，如果明年麥卡錫成行，時隔佩洛西訪台不久，此舉一定會被北京視為刻意而高調的挑釁，則北京將不得不作出嚴厲的反應。

在剛舉行的中美巴厘島峰會中，中國領導人首次非常明確地劃定了台灣問題是第一道紅線。拜登也做出「五不三無意」的承諾，包括重申堅持「美國的一個中國政策」，不支持台獨。

但他認為，從中美雙方峰會後發布的官方聲明可以看出，在台灣問題上雙方依然是各說各話，分歧猶深。

朱志群指出，美國指責中方改變台海現狀，卻刻意忽略民進黨上台後先改變現狀的事實；美方把原來私下的對台「六項保證」公開添加到「美國的一中政策」的表述中，並將「台灣關係法」置於三個聯合公報之前，這本身也是在改變現狀。

此外，美方也提升與台灣的官方交往頻率和層級。這些都會讓北京對「美國的一中政策」有更深的疑慮，覺得美方在刻意掏空其一中政策。

在會後接受中評社專訪時，朱志群指出，拜登不想讓美中競爭滑向衝突應是真心話，相信美中台三方也都有底線—不發生台海戰爭，但如何做到？現在的形勢不容樂觀。現在大家都在談備戰，卻不談避戰，這很危險。

朱志群表示，隨著美國進入2024年大選的選戰，中國將成為被鞭打的對象，美國政客拿台灣問題做文章的動因會更強。要警惕某些勢力刻意拱火，把台灣變成第二個烏克蘭。

他指出，拜習會帶來兩國關係和緩和改善的小窗口，但機會稍縱即逝。如果現在不立即採取行動，重建中美雙方的軍事溝通管道，建立避險機制，台海局勢在今後一兩年內將變得更加危險。

據美國之音報導，AIT處長孫曉雅11月29日在就任以來的第二場記者會上回應國民黨的「避戰」主張時說，「避免戰爭是所有政策制定者、利害相關者與外交官員共同責任，戰爭造成慘絕人環的悲劇，就像我們看到正在發生的烏克蘭戰事一樣，所有人都應該竭盡全力以避免戰爭發生。」

但孫曉雅也指出，雖然避戰是各國的共同責任，但唯有具備足夠的自我防衛能力，才能有效嚇阻與真正避免戰爭爆發。因此，美國認真看待其在「台灣關係法」下的責任，並與不分黨派的台灣民選代表合作，草擬相關軍售計劃。