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「中寮聯合聲明」：堅持社會主義是雙邊關係本質特徵

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
國家主席習近平11月30日在北京人民大會堂與寮國人民革命黨中央總書記、國家主席通倫舉行會談。新華社
國家主席習近平11月30日在北京人民大會堂與寮國人民革命黨中央總書記、國家主席通倫舉行會談。新華社

寮國人民革命黨總書記兼國家主席通倫近日到訪大陸，與中共總書記習近平舉行會談，雙方1日發布聯合聲明，強調堅持社會主義是雙邊關係本質特徵，雙方將繼續堅持黨的領導，堅持馬克思主義，堅持走符合本國國情的社會主義道路。

據新華社消息，大陸與寮國12月1日發布「關於進一步深化中寮命運共同體建設的聯合聲明」。內容強調，進入新時代，在雙方共同努力下，大陸與寮國關係發展取得一系列豐碩成果，處於歷史最好時期。這一良好局面的形成，得益於雙方兩黨兩國高層的高度互信和政治引領，得益於兩黨兩國和兩國人民的傳統友好和互利合作，得益於雙方在彼此核心利益問題上的相互理解和堅定支持。

聯合聲明提到，雙方是山水相連的社會主義友好鄰邦，堅持黨的領導，堅持社會主義方向，是雙邊關係的本質特徵。聲明同時也指出，當今世界百年未有之大變局加速演進，面對世界之變、時代之變、歷史之變，雙方將繼續堅持黨的領導，堅持馬克思主義，堅持走符合本國國情的社會主義道路，著力探索共產黨執政規律、社會主義建設規律、人類社會發展規律。

雙方並同意，在2019年簽署構建「中寮命運共同體」計畫的基礎上，將在政治安全、務實合作、人文生態等領域，加強合作。針對南海問題，聯合聲明也強調，呼籲有關各方繼續全面有效落實「南海各方行為宣言」，深化海上務實合作，在協商一致基礎上早日達成「南海行為準則」。

此次通倫訪問大陸，雙方共簽署至少24項合作文件，涉及政黨合作、中寮鐵路、電子商務等領域。

通倫與習近平兩人11月30日會談時，適逢前中共總書記江澤民逝世消息傳出，通倫對其逝世表示沉痛哀悼，指出「這是中國黨和人民的巨大損失，寮國黨和人民感同身受」。他強調，江澤民是寮國黨和人民的親密朋友，2000年訪寮時提出了「十六字方針」，為雙邊關係發展發揮了重要引領作用。

所謂「十六字方針」，即2000年江澤民訪問寮國時提出的「長期穩定、睦鄰友好、彼此信賴、全面合作」方針，此次習近平再次引用於與通倫的會談中。

習近平 江澤民

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