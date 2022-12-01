陸商務部：中歐已形成強大的經濟共生關係

大陸商務部發言人束珏婷1日表示，在雙方高層的政治引領下，中歐已經形成強大的經濟共生關係。

據央視新聞報導，大陸商務部1日舉行例行記者會，在回答關於中歐經貿合作的相關問題時，新聞發言人束珏婷說，中方高度重視發展對歐關係，致力於深化雙方互利共贏的合作，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，維護國際經貿規則和秩序。

她說，在雙方高層的政治引領下，中歐已經形成強大的經濟共生關係。今年前十個月，中歐貿易額達到7,114億美元，增長6.3%。中國保持歐盟第一大貿易伙伴，歐盟繼續成為中國第二大貿易伙伴。

束珏婷稱，大陸國家主席習近平1日上午與歐洲理事會主席米歇爾舉行會談。中方願同歐方一道，以中歐雙方領導人的互動為契機，秉持相互尊重、互利共贏的原則，進一步挖掘雙方貿易投資潛力，開展更高水平合作，為世界經濟注入更多穩定性和正能量。

束珏婷強調，中歐投資協定是一份平衡、高水平、互利共贏的協定，有利於中國，有利於歐盟，有利於世界。中歐雙方應共同努力，推動協定簽署生效，早日惠及雙方企業和民眾。

習近平1日則對米歇爾表示，中歐之間沒有根本戰略分歧和衝突，中方不想稱王稱霸，從前不搞、今後亦不會搞制度輸出，希望歐盟建立客觀正確的對華認知，反對各種形式的新冷戰，雙方應該妥善管控分歧，尊重彼此重大關切和核心利益，特別是尊重主權、獨立、領土完整，不干涉對方內政。

習近平並指出，中歐要共同確保產業鏈供應鏈安全穩定可靠，反對搞脫鉤斷鏈、保護主義，並踐行真正的多邊主義，合力應對挑戰。