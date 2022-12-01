選戰「抗中保台」失效？學者：選舉炒作兩岸關係 恐將台灣帶向危險

中共二十大後，兩岸與台海的未來如何演變引發各界關注。對此，中國文化大學社會科學院院長趙建民1日在「中共二十大後兩岸經貿分析」講座中指出，當前「兩岸不對稱對撞結構」已經形成，對北京當局而言，民進黨是否當選不重要，在台灣上主要是處理美國問題，大陸方針是「打台灣給美國看」。且美中近幾次接觸已顯現美方對中方做出許多讓步。

對於甫落幕地方選舉中熱議「抗中保台」失效問題。趙建民認為，民主選舉價值是台灣優勢，但在選舉過程中，有些敏感，且涉及國安的內容不適合觸及，比如兩岸關係，台灣朝野應該建立起這樣的跨黨派共識。因為如果選舉過程中不斷帶進兩岸關係炒作，可能會將台灣帶向危險。

趙建民也再重申兩岸進入準戰爭的論點，他指出今年8月美國眾議院議長裴洛西的訪台讓台灣安全受到空前挑戰。目前，地緣對抗改變兩岸本質、習近平提出新時代黨解決台灣問題方略、台灣反中選舉結構形成、國際反中冷戰聯盟形成等四因素，導致兩岸不對稱的對撞結構已經形成。

趙建民指出，2027年是中共建軍百年，中共屆時要完成台海戰備，換言之，中共會設定在美軍介入台海下，仍有把握打贏。因此估計2027年前戰爭機率小，除非有突發狀況，比如類似當時香港「倚美謀獨」的狀況，可能會引發意外，而這種「香港模式」對台灣國安會造成何種影響，必須要被重視。

就中共態度而言，趙建民表示，從習近平在二十大表述上看，或推測習近平任內可能要解決台灣問題，且其提到要掌握「主導權」、「主動權」，這意味中共在對台問題會按自身步調，不會因為哪黨上台而調整。他認為，未來一段時間中共將對統一議題展開「民間」交流討論。

另一方面，趙建民認為中共在對台問題，政治上會先解決中美間原則問題。從近幾次拜登與習近平的接觸，可以得知拜登對中全力避險，且做出非常多讓步。拜登從「四不一無意」，到7月提出「六不」（新增不尋求改變台海現狀），到G20拜習會後提「五不四無意」。他提到，應該注意中美在拜習會後會願意恢復中美對談，代表拜登做出讓中方滿意的妥協。

在上述狀況下，趙建民認為台灣自身應該做些什麼來為兩岸和平鋪墊基石，包括思考如何利用先前國統綱領提到的民主、自由與均富中國價值目標，或是「九二共識」等等。而不是在國防預算上持續應付共軍軍事行動而耗費資源。