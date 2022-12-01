劉結一中共黨刊發文：發揚鬥爭精神 堅決粉碎台獨

對於中共廿大後如何貫徹對台工作，大陸國台辦主任劉結一1日在中共黨刊《求是》雜誌，發表署名文章，他表示，要發揚鬥爭精神，堅決粉碎「台獨」分裂和外來干涉圖謀，具體內容包括增強憂患意識，堅持底線思維，敢於鬥爭、善於鬥爭，以及鞏固拓展反分裂反干涉鬥爭成果。

求是網1日發布2022年第23期《求是》雜誌內容，劉結一以「堅持貫徹新時代黨（中共）解決台灣問題的總體方略」為題發表署名文章。值得注意的是，在中共廿大後，劉結一並未當選中共第二十屆中央委員，是否代表他將卸任、由誰接班也受到關注。

文章分為三部分，第一部分為「新時代黨解決台灣問題的總體方略是黨的十八大（中共十八大）以來對台工作守正創新的寶貴結晶和根本指引」。劉結一說，新時代十年對台工作最鮮明的特徵是牢牢掌握兩岸關係主導權主動權，最重要的啟示是統一的時、勢、義始終在大陸這一邊。

第二部分為「深刻領會新時代黨解決台灣問題的總體方略的豐富內涵和重大意義」。就其內涵，劉結一提到，堅持中共中央對對台工作的集中統一領導，堅持在中華民族偉大復興進程中推進祖國統一、堅持在祖國大陸發展進步基礎上解決台灣問題、堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，以及堅持一個中國原則和「九二共識」，和堅持決不承諾放棄使用武力，「這是統一的戰略支撐」等。

對於第三部分，「深刻把握新時代黨解決台灣問題的總體方略的實踐要求」。劉結一強調，要貫徹中共廿大精神，把總體方略落實到對台工作各方面全過程。他因此提出四點：一，把握歷史主動，堅定推進祖國統一進程；二，增進人民福祉，深化兩岸各領域融合發展；三，發揚鬥爭精神，堅決粉碎「台獨」分裂和外來干涉圖謀；四，促進團結奮鬥，攜手共創祖國統一、民族復興歷史偉業。

劉結一說，廿大報告強調「以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」，目的是從根本上維護祖國和平統一的前景、推進祖國和平統一的進程，體現中共對民族大義、同胞福祉與兩岸和平的珍視，對中華民族前途命運和國家發展全局的深刻把握，彰顯了我們（中國大陸）的戰略信心和定力。

對於鬥爭精神，劉結一強調，統一就是與「台獨」分裂勢力和外來干涉勢力不斷鬥爭直至最終勝利的過程。他抨擊民進黨堅持台獨立場、不承認一個中國原則和「九二共識」，美國大打台灣牌等。

因此，劉結一說，要增強憂患意識，堅持底線思維，敢於鬥爭、善於鬥爭，鞏固拓展反分裂反干涉鬥爭成果，堅決挫敗「台獨」挑釁和外來干涉行徑，堅定捍衛國家主權和領土完整，為中共和中國大陸國家事業發展營造穩定台海環境。

他最後表示，「兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，當然也應該由家裡人商量著辦」。我們願意在一個中國原則和「九二共識」基礎上，推進和台灣各黨派、各界別、各階層人士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程，創造全體中國人共同美好的未來。