習近平與歐理會主席會談 米歇爾稱：歐盟堅持一中政策

大陸國家主席習近平今天上午在北京人民大會堂與歐洲理事會主席米歇爾舉行會談。習近平提出中歐關係發展要妥善管控分歧的四點看法，米歇爾則稱，歐盟堅持一個中國政策，尊重中國的主權和領土完整，不會干涉中國內政。

新華社報導，習近平指出，中歐雙方應該相互理解、相互支持。中方期待歐盟成為中國走中國式現代化道路的重要夥伴，共用中國超大市場機遇、制度性開放機遇、深化國際合作機遇。他並就中歐關係發展提出四點看法：

一是要秉持正確認知。中歐之間沒有根本戰略分歧和衝突。中方不想稱王稱霸，從不搞、今後也不會搞制度輸出。中方支持歐盟戰略自主，支持歐洲團結繁榮。希望歐盟機構和成員國建立客觀正確的對華認知，對華政策堅守和平共處，堅持互利共贏，超越冷戰思維和意識形態對立，超越制度對抗，反對各種形式的新冷戰。

二是要妥善管控分歧。尊重彼此重大關切和核心利益，特別是尊重主權、獨立、領土完整，不干涉對方內政，共同維護中歐關係的政治基礎。中方願在平等和相互尊重基礎上舉行中歐人權對話。

三是要開展更高水準合作。雙方要加強宏觀經濟政策協調，加強市場、資本、技術優勢互補，共同打造數位經濟、綠色環保、新能源、人工智慧等新增長引擎，共同確保產業鏈供應鏈安全穩定可靠，共同反對搞脫鉤斷鏈、保護主義，共同反對把經貿科技交流政治化武器化。中方將向歐洲企業保持開放，希望歐盟排除干擾，為中國企業提供公平、透明的營商環境。

四是要加強國際協調合作。中歐共同踐行真正的多邊主義，合力應對挑戰，共同維護世界和平與發展。雙方要引領全球應對氣候變化和生物多樣性保護、能源安全和糧食安全、公共衛生等努力。

米歇爾表示，中國不搞擴張，是維護聯合國憲章宗旨和支持多邊主義的重要夥伴。歐方願本著相互尊重和坦誠的精神，同中方就歐中關係各方面重要問題進行深入討論，增進相互瞭解，促進對話合作，妥善處理分歧。

歐盟堅持一個中國政策，尊重中國的主權和領土完整，不會干涉中國內政。歐盟願做中方可靠、可預期的合作夥伴。歐方願意同中方辦好下階段高層交往，通過加強直接對話合作，減少誤解誤判，加強溝通協作，更好共同應對能源危機、氣候變化、公共衛生等全球性挑戰。歐方願同中方繼續推進歐中投資協定的進程，增強供應鏈穩定互信，深化歐中各領域互利合作。

雙方還就烏克蘭危機交換意見。習近平指出，中國有句古話，「城門失火，殃及池魚」。通過政治方式解決烏克蘭危機，最符合歐洲利益，最符合亞歐大陸各國共同利益。當前形勢下，要避免危機升級擴大，堅持勸和促談，管控危機外溢影響，警惕陣營對抗風險。中方支持歐盟加大斡旋調解，引領構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。中方始終站在和平一邊，將繼續以自己的方式發揮建設性作用。