悼江澤民 北京天安門、新華門等降半旗
中共前領導人江澤民昨在上海逝世，1日一早，北京天安門、新華門、人民大會堂、外交部等多個重要場所均下半旗（降半旗）致哀。值得注意的是，北京公安也對進出天安門等地的人員進一步加強安檢、查驗證件，避免有突發事端。
由於江澤民逝世，在昨日大陸媒體、政府網站，各大平台的APP、網頁介面都從彩色改為黑白色調後，大陸紙媒1日清一色在頭版刊出，由中共中央委員會等五大機構發布的「告全黨全軍全國各族人民書」，標題都是「敬愛的江澤民同志永垂不朽」，也統一使用黑白版面。
12月1日，北京天安門、新華門、人民大會堂、外交部已紛紛下半旗致哀。據新華社公告，下半旗時間自「告全黨全軍全國各族人民書」發布之日起到江澤民追悼大會舉行之日止，另按慣例，不邀請外國政府、政黨和友好人士派代表團或代表來華參加悼念活動。
有港媒報導稱，追悼大會預計12月6日舉行。
值得注意的是，今日民眾通過事先預約，要到北京天安門廣場等地哀悼，見證下半旗時，公安也加大了安檢力度，尤其對於持護照，或港澳台通行證者，更是嚴格，有民眾遭公安團團圍住，反覆拍攝其證件，宣講法條等，但被問到是否是因為江澤民逝世，或近日的白紙運動才加大安檢力度，安檢人員均不願多做回應。
此外，江澤民在江蘇揚州的舊居，有大量民眾自發前往，在屋外擺放鮮花。
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