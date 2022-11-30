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習近平發聲了！沉痛悼念江澤民 「將化悲痛為力量」

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
習近平會見通倫時，談到江澤民逝世的消息。取自央視直播
習近平會見通倫時，談到江澤民逝世的消息。取自央視直播

中共前領導人江澤民11月30日逝世，中共總書記、大陸國家主席習近平在同日會見來訪的寮國人民革命黨中央總書記、國家主席通倫時，首度公開談到此事。據央視報導，習近平說，江澤民是享有崇高威望的卓越領導人，「我們沈痛悼念江澤民同志，將化悲痛為力量」，按照中共廿大部署，為全面建設社會主義現代化國家，全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。

據央視，習近平30日下午在北京人民大會堂舉行歡迎儀式，歡迎通倫對中國大陸進行國事訪問，習近平的夫人彭麗媛，中共中央政治局委員、國務委員王毅，中共中央政治局委員、大陸全國政協副主席何立峰等出席儀式。

在舉時會談時，習近平首先向通倫表示江澤民逝世的訊息。

他說，江澤民同志因病搶救無效，於今日在上海逝世，他是中國、黨（中共）、軍隊和各族人民公認的，享有崇高威望的卓越領導人、偉大的馬克思主義者、偉大的無產階級革命家、政治家、軍事家外交家、久經考驗的共產主義戰士、中國特色社會主義偉大事業的傑出領導者、中國共產黨第三代中央領導集體的核心，「三個代表」重要思想的主要創立者。

習近平說，「我們沈痛悼念江澤民同志，將化悲痛為力量，按照中共廿大的部署，為全面建設社會主義現代化國家，全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。」

通倫回應說，對江澤民同志逝世表示沉痛哀悼，並指他是寮國黨和人民的親密朋友。

接著，習近平介紹中共廿大的情況，表示雙方要牢牢把握兩國關係正確方向，確保中寮命運共同體建設「不偏航、不失速」，共同維護政治安全，推進執法安全和防務合作，深化利益融合和發展戰略對接，推動本地區互聯互通和協調發展，深化經貿投資往來。

他說，中方將鼓勵更多中國企業赴寮國投資，歡迎寮方更多優質產品進入中國市場，中方願繼續為寮方疏解當前面臨的困難提供幫助，持續拓展科技、教育、文化、旅遊、衛生、青年等領域交流合作，深化在瀾湄合作、中國—東協合作框架內的協調配合。

會談後，雙方見證兩國簽署政黨、經貿、金融、文教、地方等領域的合作文件。

中寮領導人會見現場。取自央視直播
中寮領導人會見現場。取自央視直播

江澤民 習近平 中共

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