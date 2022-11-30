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時代眼淚！曾為德系四強「寶沃」汽車在陸正式宣告破產

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
有分析認為寶沃汽車難以支撐原因在於品質與服務無法讓消費者滿意。圖取自寶沃汽車官網
有分析認為寶沃汽車難以支撐原因在於品質與服務無法讓消費者滿意。圖取自寶沃汽車官網

曾號稱比肩德系三強「寶馬、賓士、奧迪」（BBA）的寶沃汽車（Borgward），在陸正式被宣告破產。福田汽車29日晚間發布公告，北京市第一中級人民法院裁定宣告北京寶沃汽車股份有限公司破產。

北京市第一中級人民法院認為，根據債權確認結果及經評估確認的債務人資產情況，北京寶沃不能清償到期債務且資產已經明顯小於負債、不足以清償全部債務。截至目前，無人提出重整或和解申請。因此裁定宣告北京寶沃破產。該裁定自即日起生效。

寶沃汽車誕生於1919年，曾是德國第三大汽車生產製造商，1960年代在德國停止營業。2014年，陸企福田汽車斥資500萬歐元收購寶沃，當時號稱寶沃將在陸「重生」，隨後於2016年成立了北京寶沃。2016年至2018年，寶沃累計銷量10.69萬輛，累計虧損人民幣40.14億元。福田汽車2018年淨虧損35.75億元，其中寶沃汽車虧損佔比達到70%。

2020年寶沃汽車的銷量僅8740輛，2021年腰斬至3612輛。分析認為寶沃雖然號稱豪華品牌，但品質和服務一直無法讓消費者滿意，不僅車型故障不斷，且服務渠道也不完善，加之品牌的號召力也極其有限

此後，寶沃股權歷經多次轉讓。2018年底，福田汽車以39.72億元將寶沃汽車67%的股權轉讓給長盛興業。長盛興業需要在股權轉讓完成日起三年內，分期償還欠付福田汽車的42.71億元股東貸款。

2019年，神州優車宣告將以41.09億元的價格收購長盛興業所持有的寶沃汽車67%的股權。不巧的是，2020年神州優車捲入瑞幸咖啡財務造假事件，無力支撐寶沃汽車。

此後寶沃一步步走向破產的境地。今年4月，福田汽車發佈公告稱，由於北京寶沃財務枯竭，無力清償到期債務，且資產不足以清償全部債務，因此申請破產清算，並向北京市第一中級人民法院提交相關申請。而寶沃汽車已連累福田汽車去年虧損約53億元。

寶沃汽車在陸官網已貼出破產宣告。圖取自寶沃汽車官網
寶沃汽車在陸官網已貼出破產宣告。圖取自寶沃汽車官網

北京 破產 奧迪

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