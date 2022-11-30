時代眼淚！曾為德系四強「寶沃」汽車在陸正式宣告破產

曾號稱比肩德系三強「寶馬、賓士、奧迪」（BBA）的寶沃汽車（Borgward），在陸正式被宣告破產。福田汽車29日晚間發布公告，北京市第一中級人民法院裁定宣告北京寶沃汽車股份有限公司破產。

北京市第一中級人民法院認為，根據債權確認結果及經評估確認的債務人資產情況，北京寶沃不能清償到期債務且資產已經明顯小於負債、不足以清償全部債務。截至目前，無人提出重整或和解申請。因此裁定宣告北京寶沃破產。該裁定自即日起生效。

寶沃汽車誕生於1919年，曾是德國第三大汽車生產製造商，1960年代在德國停止營業。2014年，陸企福田汽車斥資500萬歐元收購寶沃，當時號稱寶沃將在陸「重生」，隨後於2016年成立了北京寶沃。2016年至2018年，寶沃累計銷量10.69萬輛，累計虧損人民幣40.14億元。福田汽車2018年淨虧損35.75億元，其中寶沃汽車虧損佔比達到70%。

2020年寶沃汽車的銷量僅8740輛，2021年腰斬至3612輛。分析認為寶沃雖然號稱豪華品牌，但品質和服務一直無法讓消費者滿意，不僅車型故障不斷，且服務渠道也不完善，加之品牌的號召力也極其有限

此後，寶沃股權歷經多次轉讓。2018年底，福田汽車以39.72億元將寶沃汽車67%的股權轉讓給長盛興業。長盛興業需要在股權轉讓完成日起三年內，分期償還欠付福田汽車的42.71億元股東貸款。

2019年，神州優車宣告將以41.09億元的價格收購長盛興業所持有的寶沃汽車67%的股權。不巧的是，2020年神州優車捲入瑞幸咖啡財務造假事件，無力支撐寶沃汽車。