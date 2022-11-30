快訊

貨車「二度逆向」正撞BMW大7 駕駛撞破擋風玻璃飛出嚇壞路人

上班時間帶女秘書上咖啡廳 原能會主委：為了公務沒什麼

水果不吃皮不必特別洗？擠下木瓜 連2年奪得「最毒水果」是它

聽新聞
test
0:00 / 0:00

供台青1756個職缺　國台辦：海青節12月初在福州舉辦

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
圖為第九屆海青節舉辦時，由台青組成的合唱團參加相關活動。圖／報系資料照
圖為第九屆海青節舉辦時，由台青組成的合唱團參加相關活動。圖／報系資料照

大陸國台辦30日宣布，第十屆海峽青年節集中活動將於12月1日至5日在福建福州舉辦，這是中共二十大召開後，首場兩岸青年大型交流活動，將面向台灣青年，發布155家單位1,756個工作崗位。

國台辦表示，為貫徹落實中共二十大和中共總書記習近平，給參加海峽論壇的台灣青年回信精神，進一步推動兩岸青年互學互鑑，促進兩岸同胞心靈契合，由國台辦、大陸全國青聯和福建省政府共同主辦的第十屆海峽青年節集中活動，將於12月1日至5日在福建福州舉辦。

國台辦說，這是中共二十大召開後，首場兩岸青年大型交流活動，期間將舉辦海峽青年節峰會、兩岸青年文化交流週、「走進政協·台灣青年說」、海峽氣象青年匯、閩台人才協作論壇、海峽鄉創生活節等系列活動。

本屆海青節以「融合發展 文化傳承」為主題，預計計2022年全年以線上線下相結合方式將舉辦36項活動，內容涵蓋中華傳統文化、數字中國、福馬共同家園、鄉建鄉創、人才工作等眾多領域，同時面向台灣青年發布155家單位1756個工作崗位，促成建立一批體育、音樂等特色台青創業就業基地。

國台辦指稱，目前，海青節相關活動已成功舉辦二十項，累計吸引近2,000名台灣青年線上線下直接參與。

國台辦表示，自2013年舉辦首屆活動以來，海峽青年節以集中活動和系列活動相結合的方式，累計共舉辦265項兩岸青年交流活動，吸引3萬名兩岸青年參與，已成為兩岸青年交流的「金字招牌」，成為台灣青年來大陸追夢、築夢、圓夢的重要平台。

在此之前，第十屆海青節集中活動原定9月下旬登場，但因疫情因素延宕至今。

青年 中共二十大 國台辦

延伸閱讀

兩岸企業家峰會 劉兆玄率團抵京

疫情考量 國台辦30日例行記者會取消

福州港後鐵路動工 推海鐵聯動

廈門海西MCN基地掛牌 台青創業新重鎮

相關新聞

港爭議團體「外國記者會」獲續租 租期減並增國安條例

在港版國安法實施兩年多後，外界關心因政治理念與泛民主派接近、且多捲入政治紛爭的香港外國記者會（Foreign Corre...

供台青1756個職缺　國台辦：海青節12月初在福州舉辦

大陸國台辦30日宣布，第十屆海峽青年節集中活動將於12月1日至5日在福建福州舉辦，這是中共二十大召開後，首場兩岸青年大型...

痛罵西方霸權的「戰狼」趙立堅 私下小鮮肉照曝光

大陸「戰狼」、外交部發言人趙立堅主持記者會嚴峻表情以及與西方媒體的唇槍舌劍，令人印象深刻，但最近幾張他與太太的居家生活照...

劉兆玄率團抵北京 將會國台辦、參訪台積電

兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄一行昨抵達北京，展開為期廿三天的赴大陸訪問行程。訪問團將在北京會見北京市、國台辦領導，後轉...

2個月7會談 中共外交動作頻繁 關鍵字都要「穩」

中共廿大前後，高層逐漸恢復暌違近3年的實體外交活動。除了赴中亞、東南亞等地的「元首外交」受矚目之外，周邊外交部分，也有不少重要而實質的互動，如中共與周邊國家的邊境談判或磋商機制，在廿大前後密集進行，尤其在10月和11月，短短兩個月就舉辦了超過7場邊境談判或磋商，透露出中共高層在邊界議題上的政策方向。

白紙革命延燒 習近平會被逼宮？ 要看關鍵3人是否發聲

在全球大舉解封恢復正常生活之際，中國大陸清零政策至今已近3年仍不見盡頭，強制封城、核酸檢測的激烈防疫手段令民怨壓力鍋不斷加壓，而最後一根稻草是24日晚間發生在新疆烏魯木齊的一場惡火，因嚴格封控增加救援難度，最終釀成10死9傷慘劇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。