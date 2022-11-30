供台青1756個職缺　國台辦：海青節12月初在福州舉辦

大陸國台辦30日宣布，第十屆海峽青年節集中活動將於12月1日至5日在福建福州舉辦，這是中共二十大召開後，首場兩岸青年大型交流活動，將面向台灣青年，發布155家單位1,756個工作崗位。

國台辦表示，為貫徹落實中共二十大和中共總書記習近平，給參加海峽論壇的台灣青年回信精神，進一步推動兩岸青年互學互鑑，促進兩岸同胞心靈契合，由國台辦、大陸全國青聯和福建省政府共同主辦的第十屆海峽青年節集中活動，將於12月1日至5日在福建福州舉辦。

國台辦說，這是中共二十大召開後，首場兩岸青年大型交流活動，期間將舉辦海峽青年節峰會、兩岸青年文化交流週、「走進政協·台灣青年說」、海峽氣象青年匯、閩台人才協作論壇、海峽鄉創生活節等系列活動。

本屆海青節以「融合發展 文化傳承」為主題，預計計2022年全年以線上線下相結合方式將舉辦36項活動，內容涵蓋中華傳統文化、數字中國、福馬共同家園、鄉建鄉創、人才工作等眾多領域，同時面向台灣青年發布155家單位1756個工作崗位，促成建立一批體育、音樂等特色台青創業就業基地。

國台辦指稱，目前，海青節相關活動已成功舉辦二十項，累計吸引近2,000名台灣青年線上線下直接參與。

國台辦表示，自2013年舉辦首屆活動以來，海峽青年節以集中活動和系列活動相結合的方式，累計共舉辦265項兩岸青年交流活動，吸引3萬名兩岸青年參與，已成為兩岸青年交流的「金字招牌」，成為台灣青年來大陸追夢、築夢、圓夢的重要平台。

在此之前，第十屆海青節集中活動原定9月下旬登場，但因疫情因素延宕至今。