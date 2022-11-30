快訊

貨車「二度逆向」正撞BMW大7 駕駛撞破擋風玻璃飛出嚇壞路人

上班時間帶女秘書上咖啡廳 原能會主委：為了公務沒什麼

水果不吃皮不必特別洗？擠下木瓜 連2年奪得「最毒水果」是它

聽新聞
test
0:00 / 0:00

痛罵西方霸權的「戰狼」趙立堅 私下小鮮肉照曝光

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
趙立堅日前50歲生日與太太合影，但網友稱趙立堅美顏得變成了小鮮肉。（微博／大聰和臭丫頭）
趙立堅日前50歲生日與太太合影，但網友稱趙立堅美顏得變成了小鮮肉。（微博／大聰和臭丫頭）

大陸「戰狼」、外交部發言人趙立堅主持記者會嚴峻表情以及與西方媒體的唇槍舌劍，令人印象深刻，但最近幾張他與太太的居家生活照曝光，發現私底下他也是一名溫文儒雅的小鮮肉。

這些私人照不是由他自己發出，而是他的太太在微博曬出，有多張恩愛的夫妻照與居家生活照。

今年9月底，微博用戶「大聰和臭丫頭」曬出多張與趙立堅的親密合照，文中還寫著「老了我們一起去種地養魚，最浪漫和最幸福的事就是陪著你慢慢變老。」該用戶在11月再曬出趙立堅切蛋糕相，稱「祝你生日快樂，陪伴是最真情告白！ 」。

據公開資料顯示，趙立堅出生於1972年11月，據信，趙立堅應是剛過50歲生日。

網友猜測，該位高調秀恩愛的應是趙立堅夫人，並親切地稱她為「堅嬸」。網友還說，這照片美顏濾鏡太厚，趙立堅變成了小鮮肉，與官媒上鎖著眉頭怒責西方霸權的趙立堅太不一樣。

堅嬸經常在微博分享日常生活，疫情之下仍然多姿多彩。包括她今年6月到德國出差，看著滿街不戴口罩生活的人，感歎「平淡而真實的生活」；9月還秀出一束百合花，「感謝親愛的老公在我身邊默默守候」；11月身穿華服，和外國友人悠閒地喝下午茶。

這兩天大陸多地爆發群眾事件，她也高調論政，她發帖質問：「是誰在故意造謠惑眾帶節奏激發人民的憤怒？他們有專業的團隊，他們的目的是什麼？他們的背後又是誰在指使？中國人民智慧也很團結，你們的陰謀詭計不會得逞！」頗有其夫的架勢。

根據「堅嬸」曬出的一篇署名文章，她的真名應為湯天如，是巴基斯坦伊斯蘭堡（伊斯蘭瑪巴德）一家中資企業的總經理。

曾有公開報導指出，湯天如是中國民營企業家，常年旅居海外，2016年來到巴基斯坦開辦進出口貿易公司和家具生產廠。而趙立堅在擔任外交部發言人之前，2015年曾派駐巴基斯坦4年。

趙立堅日前50歲生日切蛋糕。（微博／大聰和臭丫頭）
趙立堅日前50歲生日切蛋糕。（微博／大聰和臭丫頭）
趙立堅與太太的生活照。（微博／大聰和臭丫頭）
趙立堅與太太的生活照。（微博／大聰和臭丫頭）
大陸戰狼、外交部發言人趙立堅主持記者會時的鎖眉罵人神情。（德國之聲）
大陸戰狼、外交部發言人趙立堅主持記者會時的鎖眉罵人神情。（德國之聲）

趙立堅

延伸閱讀

被湯姆克魯斯啟發 「決戰」小鮮肉想與他一樣

林襄新娘裝被小鮮肉求婚 坦言曾幻想早婚早生

愛國戰狼吳京代言國產手機　被抓包拿iPhone惹議

立陶宛設駐台北經貿代表處 陸外交部重申「一中」

相關新聞

供台青1756個職缺　國台辦：海青節12月初在福州舉辦

大陸國台辦30日宣布，第十屆海峽青年節集中活動將於12月1日至5日在福建福州舉辦，這是中共二十大召開後，首場兩岸青年大型...

痛罵西方霸權的「戰狼」趙立堅 私下小鮮肉照曝光

大陸「戰狼」、外交部發言人趙立堅主持記者會嚴峻表情以及與西方媒體的唇槍舌劍，令人印象深刻，但最近幾張他與太太的居家生活照...

劉兆玄率團抵北京 將會國台辦、參訪台積電

兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄一行昨抵達北京，展開為期廿三天的赴大陸訪問行程。訪問團將在北京會見北京市、國台辦領導，後轉...

2個月7會談 中共外交動作頻繁 關鍵字都要「穩」

中共廿大前後，高層逐漸恢復暌違近3年的實體外交活動。除了赴中亞、東南亞等地的「元首外交」受矚目之外，周邊外交部分，也有不少重要而實質的互動，如中共與周邊國家的邊境談判或磋商機制，在廿大前後密集進行，尤其在10月和11月，短短兩個月就舉辦了超過7場邊境談判或磋商，透露出中共高層在邊界議題上的政策方向。

白紙革命延燒 習近平會被逼宮？ 要看關鍵3人是否發聲

在全球大舉解封恢復正常生活之際，中國大陸清零政策至今已近3年仍不見盡頭，強制封城、核酸檢測的激烈防疫手段令民怨壓力鍋不斷加壓，而最後一根稻草是24日晚間發生在新疆烏魯木齊的一場惡火，因嚴格封控增加救援難度，最終釀成10死9傷慘劇。

白紙革命會不會變成「新六四」？看一個關鍵指標

新疆烏魯木齊一場大火引發中國大陸各地騷動，抗爭者共同的標示語言是一張「白紙」，被西方媒體稱之為「白紙革命」，並與30餘年前的「六四」事件相提並論，但它真的稱得上一場「革命」，並可在民主意義上與「六四」匹配嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。