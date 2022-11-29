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烏魯木齊向低收入人士 派1320元救助

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
新疆維吾爾自治區烏魯木齊消防員11月24日在一棟住宅樓中噴水滅火。美聯社
新疆維吾爾自治區烏魯木齊消防員11月24日在一棟住宅樓中噴水滅火。美聯社

新疆烏魯木齊本周起解封，市政府29日公布對低收士、無收入人士的求助措施，包括一次性派發人民幣300元（新台幣1,320元）及提供公益性崗位。

香港經濟日報報導，市政府副秘書長李艷梅表示，當地圍繞保障好困難群體基本生活問題制定了3個方面措施，一是實施社會救助兜底保障，按照每人人民幣300元標準，給予一次性生活救助；二是承租公共租賃住房保障家庭，對未繳納租金、合同未到期的，以戶為單位減免5個月租金；對已繳租金、合約到期的，同樣減免或順延租期5個月。

三是各區為就業困難的低收入群體提供一批公益性崗位，有相關就業需求的人士可以向所在社區提出申請，市政府將及時妥善做好安排。

擁有400多萬居民的烏魯木齊市，8月起開始實際靜態管理，直至19人死傷的公寓大火發生激發各地示威浪潮後，官方26日在新增273的高風險區下宣布實現清零，逐步放寬封控措施。

人民幣 烏魯木齊 公寓

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