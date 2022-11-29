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回應白紙運動 白宮：支持和平示威 密切關注後續發展

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導

中國大陸民眾反對疫情封控在各地爆發「白紙運動」，拜登政府口徑一致表示，支持中國大陸民眾和平示威的權利，拜登和美國政府會密切關注後續發展。

針對引發抗爭的清零政策，美國重申其政策與中國不同，美國的應對工具是提高疫苗接種率，以及確保病毒檢測和療法唾手可得。

一名美國國務院發言人28日答覆本報詢問表示，美國已表明「清零政策」非美國政策，也認為中方很難透過清零來成功遏制病毒蔓延；面對公衛挑戰，美國的應對工具是提高疫苗接種率，以及確保病毒檢測和療法唾手可得。

這名發言人說，「我們長期以來均主張每一個人都擁有和平示威的權利，內有美國外及全世界，這也包括在中華人民共和國。」

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）在白宮例行記者會被問到此事表示，美國對於全球各地的和平抗議者所傳達的訊息是一致的，意即普羅大眾應被允許為了反對政策或法律而舉行集會與和平示威。

柯比不評論美國是否支持中國大陸示威民眾的目標，而是幾度表示，白宮支持和平示威的權利。

不過這些抗議行動的網路訊息和串連，都很快遭到中方抹除，甚至有執行採訪任務的外媒遭到中國大陸公安毆打拘留，更讓這場白紙運動備受國際關注。

柯比說，對於相關行動的位置、規模和範圍了解不多，正在密切關注情勢發展；美國總統拜登也隨時關注此事，肯定會留心相關示威活動。

對於可能在中國大陸境內遍地開花的白紙運動，是否會影響好不容易暫時和緩的美中關係，柯比表示，美國必須持續關注情勢發展，到目前為止，美國欲維持對北京溝通管道暢通的期待沒有改變，也很樂見在20國集團（G20）峰會後，雙邊恢復一些工作層級的討論，目前美中仍是如此。

美國 白紙運動

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