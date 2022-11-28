4年來首次！歐洲理事會主席米歇爾 周四訪問中國大陸

大陸外交部發言人華春瑩28日宣布：應大陸國家主席習近平邀請，歐洲理事會主席夏爾·米歇爾將於12月1日（周四）訪問大陸。這是歐洲理事會主席自2018年以來，首次在中國大陸與習近平會面。

據澎湃新聞，米歇爾中國大陸行被視為凸顯歐洲不同派系將如何與中方接觸。此前在印尼峇厘島舉行的二十國集團（G20）峰會上，米歇爾說，歐盟需要「重新平衡」與中方的關係，但「對雙方來說，相互聆聽，以增進了解是重要的」。米歇爾4月曾與習近平進行視訊會晤。

米歇爾此行料將與中方討論人權、氣候變化、經貿關係、全球衛生等議題，他曾在10月的歐盟領袖會談後建議與中方進行上述領域的討論。

歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）十五日曾表示，歐洲會和中國打交道，但歐中雙邊關係需要「再平衡」，應避免在創新技術等領域上變得太依賴中國。稍早前，德國總理蕭茲十四日在訪問新加坡時強調，亞太地區「遠遠不止中國」，德國希望加強和亞太地區的經濟關係。