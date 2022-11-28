快訊

國立大學副校長著作爆抄襲！檢舉人控「違反學術倫理」校方出面回應了

李文忠：民進黨有黑道中常委 我們攻擊黑道能取信於人？

陸掀起白紙革命 微博已封禁…用戶哀嘆：連白紙都怕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

4年來首次！歐洲理事會主席米歇爾 周四訪問中國大陸

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
歐盟理事會主席米歇爾表示，歐洲會和中國大陸打交道，但需要「再平衡」關係，避免在創新技術等領域太依賴中國。歐新社
歐盟理事會主席米歇爾表示，歐洲會和中國大陸打交道，但需要「再平衡」關係，避免在創新技術等領域太依賴中國。歐新社

大陸外交部發言人華春瑩28日宣布：應大陸國家主席習近平邀請，歐洲理事會主席夏爾·米歇爾將於12月1日（周四）訪問大陸。這是歐洲理事會主席自2018年以來，首次在中國大陸與習近平會面。

據澎湃新聞，米歇爾中國大陸行被視為凸顯歐洲不同派系將如何與中方接觸。此前在印尼峇厘島舉行的二十國集團（G20）峰會上，米歇爾說，歐盟需要「重新平衡」與中方的關係，但「對雙方來說，相互聆聽，以增進了解是重要的」。米歇爾4月曾與習近平進行視訊會晤。

米歇爾此行料將與中方討論人權、氣候變化、經貿關係、全球衛生等議題，他曾在10月的歐盟領袖會談後建議與中方進行上述領域的討論。

歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）十五日曾表示，歐洲會和中國打交道，但歐中雙邊關係需要「再平衡」，應避免在創新技術等領域上變得太依賴中國。稍早前，德國總理蕭茲十四日在訪問新加坡時強調，亞太地區「遠遠不止中國」，德國希望加強和亞太地區的經濟關係。

習近平 歐盟

延伸閱讀

彭博：中共面臨天安門事變來最大挑戰 習近平沒剩多少選擇

白紙革命之際 陸證實歐盟理事會主席週四訪華

中國反封控抗爭擴大 林飛帆：「白紙革命」關聯台海穩定值得留意

中國為何激起「白紙革命」？從烏魯木齊延燒的反封控之怒

相關新聞

選後國民黨翻盤 學者：兩岸城市交流有望打開機會之窗

台灣九合一大選結束，國民黨在縣市長選舉上翻轉取得地方執政優勢，這也讓外界對於兩岸城市交流產生希望。中央研究院政治學研究所...

4年來首次！歐洲理事會主席米歇爾 周四訪問中國大陸

大陸外交部發言人華春瑩28日宣布：應大陸國家主席習近平邀請，歐洲理事會主席夏爾·米歇爾將於12月1日（周四）訪問大陸。這...

白紙革命之際 陸證實歐盟理事會主席週四訪華

中國多個城市爆發白紙運動之際，中國外交部今天證實，歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）應中國國家主席習近...

中美關係緩 黃介正：台或應考慮對兩岸關係行頂層設計

中美台三地今年重要政治性事件：中共二十大、美國期中選舉與台灣九合一選舉陸續落幕，緊接著2024年還將迎來台灣與美國的總統...

港大陸生校園內悼念新疆火災死者 校方報警

香港大學學生會「學苑」報導，中國大陸留學生昨晚在港大手持文宣刊物及鮮花，悼念新疆烏魯木齊大火死難者

神舟十五號29晚11時發射 載3太空人由費俊龍任指令長

中國載人航天工程辦公室公布，神舟十五號瞄準明晚(29日)11時08分發射，費俊龍、鄧清明、張陸3名航天員（太空人）將執行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。