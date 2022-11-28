快訊

懶人卡／不忍了！烏魯木齊大火燒出民怨 大陸多地爆發反封控「白紙革命」

高市議員黃捷加入民進黨團運作 黨部主委曝：很快會入黨

桃園20多歲媽兩度出遊3天 1歲女兒獨留在家沒吃喝餓死

選後國民黨翻盤 學者：兩岸城市交流有望打開機會之窗

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
國民黨台北市長候選人蔣萬安（中）勝選，學者認為因其蔣家背景可能會讓中共有所期待。記者林澔一／攝影
國民黨台北市長候選人蔣萬安（中）勝選，學者認為因其蔣家背景可能會讓中共有所期待。記者林澔一／攝影

台灣九合一大選結束，國民黨在縣市長選舉上翻轉取得地方執政優勢，這也讓外界對於兩岸城市交流產生希望。中央研究院政治學研究所研究員蔡文軒28日在中華港澳之友協會舉辦「中共二十大後的兩岸暨港澳關係前瞻」座談會上表示，有蔣家血統的蔣萬安當選台北市長，可能會強化與大陸各地城市交流，有機會打開兩岸低迷的機會之窗。

蔡文軒指出，本次大選後國民黨佔優勢，北京當局可能對解決台灣進程總體方案、和平統一有更多期待與想法。在蔣萬安勝選後，他觀察大陸網友評價，大陸網友對蔣有更多想法與期待。因此，蔣萬安的背景或讓大陸對其有信任、釋出善意。台北市也可能會強化大陸各地城市的交流，打開陷入低迷的兩岸機會之窗，這些都可以進行觀察。

國民黨國際事務部主任兼駐美代表黃介正提到，在台灣九合一選舉後，台北市雙城論壇風貌或許會不一樣，回到國民黨執政的城市，中共可能會有些想像。而地方政府的角色在於協助兩岸經貿、文化教育與宗教交流，鋪墊兩岸關係穩定。

兩岸政策協會現任常務監事譚耀南認為，中共對蔣萬安可能會有期待，交流可能會恢復，但要運用何種方式？而台辦在交流活動上能否抓準習近平的看法，要設立何種框架才是重點。

政治大學外交系副教授黃奎博認為，在中共二十大後，北京當局如果與國民黨執政縣市，在農貿上加強聯繫，這時壓力便會回到綠營執政者身上，屆時民眾會怎麼看，將是未來觀察重點。

中華港澳之友協會28日舉辦「中共二十大後的兩岸暨港澳關係前瞻」座談會，會中邀請學者針對兩岸、港澳台與中美台關係，與近期社會事件做出回應。記者黃雅慧／攝
中華港澳之友協會28日舉辦「中共二十大後的兩岸暨港澳關係前瞻」座談會，會中邀請學者針對兩岸、港澳台與中美台關係，與近期社會事件做出回應。記者黃雅慧／攝

中共二十大 國民黨 蔣萬安

延伸閱讀

蔣萬安立委懸缺她呼聲高 王鴻薇尷尬：都還沒就職有點難堪

外界看好多名競選團隊入小內閣？ 蔣萬安低調：積極規畫中

蔣萬安好感度第一當選台北市長！陳時中吊車尾 學者：受疫情影響

羅淑蕾畢生餘願再當立委 蔣萬安：相信黨中央會有最妥適安排規畫

相關新聞

選後國民黨翻盤 學者：兩岸城市交流有望打開機會之窗

台灣九合一大選結束，國民黨在縣市長選舉上翻轉取得地方執政優勢，這也讓外界對於兩岸城市交流產生希望。中央研究院政治學研究所...

白紙革命之際 陸證實歐盟理事會主席週四訪華

中國多個城市爆發白紙運動之際，中國外交部今天證實，歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）應中國國家主席習近...

中美關係緩 黃介正：台或應考慮對兩岸關係行頂層設計

中美台三地今年重要政治性事件：中共二十大、美國期中選舉與台灣九合一選舉陸續落幕，緊接著2024年還將迎來台灣與美國的總統...

港大陸生校園內悼念新疆火災死者 校方報警

香港大學學生會「學苑」報導，中國大陸留學生昨晚在港大手持文宣刊物及鮮花，悼念新疆烏魯木齊大火死難者

神舟十五號29晚11時發射 載3太空人由費俊龍任指令長

中國載人航天工程辦公室公布，神舟十五號瞄準明晚(29日)11時08分發射，費俊龍、鄧清明、張陸3名航天員（太空人）將執行...

數位遊牧族「只工作不上班」 大陸青年新夢想

中國大陸青年生活壓力大眾所皆知，值得注意的是，隨著新興業態、網際網路的發展，近年越來越多人開始嚮往「只工作，不上班」的生活模式，即所謂的「數位遊民」。他們只要有網路、有電腦，甚至靠一個手機，就能隨時隨地辦公，一些人因此到生活成本更低、環境更好的小城市遠端工作，過著遊牧民族般的生活。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。