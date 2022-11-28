選後國民黨翻盤 學者：兩岸城市交流有望打開機會之窗

台灣九合一大選結束，國民黨在縣市長選舉上翻轉取得地方執政優勢，這也讓外界對於兩岸城市交流產生希望。中央研究院政治學研究所研究員蔡文軒28日在中華港澳之友協會舉辦「中共二十大後的兩岸暨港澳關係前瞻」座談會上表示，有蔣家血統的蔣萬安當選台北市長，可能會強化與大陸各地城市交流，有機會打開兩岸低迷的機會之窗。

蔡文軒指出，本次大選後國民黨佔優勢，北京當局可能對解決台灣進程總體方案、和平統一有更多期待與想法。在蔣萬安勝選後，他觀察大陸網友評價，大陸網友對蔣有更多想法與期待。因此，蔣萬安的背景或讓大陸對其有信任、釋出善意。台北市也可能會強化大陸各地城市的交流，打開陷入低迷的兩岸機會之窗，這些都可以進行觀察。

國民黨國際事務部主任兼駐美代表黃介正提到，在台灣九合一選舉後，台北市雙城論壇風貌或許會不一樣，回到國民黨執政的城市，中共可能會有些想像。而地方政府的角色在於協助兩岸經貿、文化教育與宗教交流，鋪墊兩岸關係穩定。

兩岸政策協會現任常務監事譚耀南認為，中共對蔣萬安可能會有期待，交流可能會恢復，但要運用何種方式？而台辦在交流活動上能否抓準習近平的看法，要設立何種框架才是重點。