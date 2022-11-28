神舟十五號29晚11時發射 載3太空人由費俊龍任指令長

中國大陸青年生活壓力大眾所皆知，值得注意的是，隨著新興業態、網際網路的發展，近年越來越多人開始嚮往「只工作，不上班」的生活模式，即所謂的「數位遊民」。他們只要有網路、有電腦，甚至靠一個手機，就能隨時隨地辦公，一些人因此到生活成本更低、環境更好的小城市遠端工作，過著遊牧民族般的生活。

2022-11-28 00:50