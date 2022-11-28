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神舟十五號29晚11時發射 載3太空人由費俊龍任指令長

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
費俊龍、鄧清明、張陸3名太空人將執行神舟十五號載人飛行任務。 （央視畫面截圖）
費俊龍、鄧清明、張陸3名太空人將執行神舟十五號載人飛行任務。 （央視畫面截圖）

中國載人航天工程辦公室公布，神舟十五號瞄準明晚(29日)11時08分發射，費俊龍、鄧清明、張陸3名航天員（太空人）將執行神舟十五號載人飛行任務，由費俊龍擔任指令長。

據中國載人航天工程辦公室網站，經空間站階段飛行任務總指揮部研究決定，費俊龍、鄧清明、張陸3名航天員將執行神舟十五號載人飛行任務，由費俊龍擔任指令長。

北京時間今日(11月28日)，3名乘組航天員將在酒泉衛星發射中心問天閣與中外媒體記者集體見面，並回答記者提問。神舟十五號瞄準明日(11月29日)晚上11時08分發射。

據指出，航天員費俊龍參加過神舟六號載人飛行任務，航天員鄧清明和張陸都是首次飛行。目前，執行今次發射任務的長征二號F遙十五火箭即將開始推進劑加注。

太空人 北京 火箭

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