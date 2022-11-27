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秀肌肉！共軍公布36艘新型艦艇訓練畫面 從航母到大小驅逐艦

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸海軍秀出36艘新型艦艇訓練畫面，圖為北部戰區海軍某驅逐艦支隊舉辦隊列會操。（新華社）
大陸海軍秀出36艘新型艦艇訓練畫面，圖為北部戰區海軍某驅逐艦支隊舉辦隊列會操。（新華社）

11月24日，解放軍海軍公佈了8型36艘新型艦艇訓練視頻，這36艘艦艇涵括三大艦隊，全是解放軍海軍近幾年服役的新型主戰艦艇。大陸軍事專家稱，海軍能夠一次展示如此多的新型艦艇，說明中國海軍實力已經今非昔比。

陝西《兵工科技》雜誌「東方點兵」報導指，出現在視頻中的艦艇至少包含3艘航母、3艘兩棲攻擊艦、2艘綜合補給艦、2艘船塢登陸艦、6艘055萬噸大驅，此外還有大量的052D、052C導彈驅逐艦和054A導彈護衛艦。

一是：3艘航母亮相。報導稱，「遼寧艦」所屬的北海艦隊已經是一支航母艦隊。第2艘航母「山東艦」部署在南海艦隊，第3艘航母「福建艦街 也很有可能花落南海艦隊。

二是：兩棲攻擊艦和船塢登陸艦。南海艦隊不僅擁有2艘航母，4萬噸級的3艘075兩棲攻擊艦中的2艘都被部署在南海艦隊。南海艦隊早前已經部署了相當數量的坦克登陸艦和登陸艇，在2艘075兩棲攻擊艦裝備之後，該艦隊的兩棲作戰能力得到了爆發式增長。

出現在畫面中的艦艇還有海軍的第1艘2萬噸級船塢登陸艦998「昆侖山艦」，該艦讓中國海軍的登陸艦艇跨越了2萬噸門檻。

東海艦隊也迎來了自己的第一艘075兩棲攻擊艦的3號艦「安徽艦」。北海艦隊沒有分到一艘075兩棲攻擊艦，是因北海艦隊的主要任務是警戒美日聯合艦隊南下介入台海，不承擔跨海登陸運輸任務。因此沒有必要為北海艦隊部署大噸位的兩棲攻擊艦。

三是：導彈驅逐艦大量服役。在訓練視頻中，6艘055導彈驅逐艦連袂亮相，北海艦隊全部4艘055萬噸導彈驅逐艦已經全部交接入列（服役）。當中的3艘055導彈驅逐艦已具備執行作戰任務的能力。估計到明年初，北海艦隊4艘055導彈驅逐艦將全部完成全訓，屆時，4艘055萬噸大驅將讓北海艦隊的實力達到歷史以來的最佳水準。

南海艦隊的105「大連艦」和106「延安艦」也出現在了訓練視頻中，意味著這兩艘055導彈驅逐艦也已經形成了戰鬥力。據稱，107艦已經交付南海艦隊，108艦預計將於明年初交付。也就是說中國海軍首批8艘055導彈驅逐艦即將全部服役。

055驅逐艦是中國海軍第一款四代導彈驅逐艦，是解放軍海軍航母編隊的核心戰鬥艦艇，將首批8艘055導彈驅逐艦平均分配給南海艦隊和北海艦隊，和兩艘航母的部署方向完全一致。055萬噸大驅排水量接近052D的兩倍，艦隊作戰指揮能力、火力打擊能力和資訊化水準都遠在052D導彈驅逐艦之上。

四：052D成為「過氣網紅」。訓練視頻只留給052D導彈驅逐艦幾個鏡頭。052D型導彈驅逐艦是中國海軍歷史上建造數量最大的導彈驅逐艦，已經連續建造了25艘，後續批次的052D導彈驅逐艦還在高速建造。可以預想，中國海軍的6個驅逐艦支隊都有可能分配到6艘052D導彈驅逐艦。而054A導彈護衛艦的畫面更是一掃而過，作為中國海軍服役數量最大的護衛艦，由此可看出中國海軍的進步速度。

特別值得注意的是海軍兩艘4萬噸級的大型補給艦901艦和905艦也出現在了畫面中，這兩艘大噸位補給艦專門為「遼寧艦」和「山東艦」航母編隊提供海上物資補給。

主要任務是為航母編隊提供油料、淡水、生活物資和彈藥補給，海軍第3艘航母「福建艦」服役之後，很有可能還會建造一艘4萬噸級的補給艦。

另據央視軍事報導，近日，海軍某艦艇訓練中心著眼練兵備戰，組織新型驅逐艦055型的鞍山艦，052D型的包頭艦、齊齊哈爾艦進行為期3天的海上全科目訓練考核，檢驗提高新型艦艇綜合作戰能力。

大陸海軍秀出36艘新型艦艇訓練畫面，圖為本月中旬執行亞丁灣護航任務返回浙江舟山某軍港照。（新華社）
大陸海軍秀出36艘新型艦艇訓練畫面，圖為本月中旬執行亞丁灣護航任務返回浙江舟山某軍港照。（新華社）

導彈 海軍 南海

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