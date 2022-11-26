澳門批出新賭牌 賭業格局維持不變

澳門政府公布賭牌競投結果，現有六間博彩企業全部獲批，有意殺入澳門賭業的馬來西亞雲頂集團未獲批賭牌，澳門回歸以來美資和港澳資本構成的賭業格局，維持不變。

澳門政府新聞局公布說，根據澳門特首批示，今年澳門政府啟動了新一輪博彩經營批給的公開競投程序。11月26日頒布特首最新批示，公布獲博彩經營批給臨時判給的公司名單，澳門政府稱會在今年年底前，完成博彩經營的確定判給及批給合同的簽署工作。

澳門今次公開競投的截標日期為9月14日，在截標前共有七間公司遞交了標書。競投委員會9月16日進行開標程序，七間公司獲接納參與後續的程序。這七間公司包括六張賭牌持有者，以及一間新公司，意味著澳門賭業格局不可能大變，唯一懸念是會否有新公司獲得賭牌。

澳門政府說，特首考慮了競投委員會報告書的內容，尤其是相關結論及建議後，頒布批示，決定將娛樂場幸運博彩經營批給臨時判給予以下參與競投公司：美高梅金殿超濠股份有限公司、銀河娛樂場股份有限公司、威尼斯人澳門股份有限公司、新濠博亞（澳門）股份有限公司、永利渡假村（澳門）股份有限公司、澳娛綜合度假股份有限公司。

新承批公司從明年一月一日起，可以依照修改後的博彩法律制度及新的批給合同運營。澳門競投委員會主席、行政法務司司長張永春說，接續會與各公司磋商具體內容，包括如何具體落實發展海外市場及非博彩元素方案，以及承諾投資金額等，然後在年底前與獲批公司簽署確認批給合同，到時會公布各公司的投資金額，以便在新一年開始按新合同繼續經營十年。

他又重申，今次評標三大主要要求是，確保本地員工就業穩定，開拓外國客源市場以及增加非博彩元素，並完全依法考慮競投的七項條件，和按法定程序進行。

澳門六間再獲賭牌的公司，紛紛表態。金沙集團稱將一如既往支持澳門經濟多元化發展；永利澳門說未來將繼續推動澳門經濟適度多元發展上作出貢獻；美高梅金殿超濠表示公司將為非博彩產業做出貢獻；銀河娛樂集團說要發展旅遊休閒業與非博彩項目；澳娛綜合度假稱將助力澳門構建世界旅遊休閒中心新濠主席何猷龍說將致力打造澳門成為亞洲首屈一指的國際旅遊勝地。