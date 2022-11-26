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拜習會後 美國再禁華為、中興等5家陸企在美銷售設備

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
美國再禁華為、中興等5家陸企在美銷售設備。美聯社
美國再禁華為、中興等5家陸企在美銷售設備。美聯社

拜習會後，美國依然持續提防來自中國大陸的科技安全威脅。美國聯邦通訊委員會（FCC）當地時間25日宣布，華為、中興通訊、海康威視、海能達、浙江大華等五家公司的產品「對美國國家安全構成不可接受的風險」，禁止這五家公司的產品在美國銷售。

路透報導，這代表華盛頓對中國科技巨頭的最新打壓。華盛頓擔心，北京有可能利用中國科技公司針對美國人從事間諜活動。

美國聯邦通訊委員會主席羅森沃塞爾（Jessica Rosenworcel）在一項聲明中說：「這些新規則是我們保護美國人民不受涉及電信的國家安全威脅的持續行動的一部分」。

華盛頓智庫美國企業研究所（AEI）研究員基欽（Klon Kitchen）稱，拜登政府延續著川普執政時期的政策，繼續向這些中國公司施壓，此一禁令「是一個高潮」。

大陸外交部早前多次批評，美方不斷將經濟合作政治化、工具化、武器化，威逼利誘、脅迫他國禁用中企設備，企圖打造所謂「小院高牆」，損害的不僅是中方企業利益，也嚴重傷害美方自身利益，嚴重影響全球產業鏈供應鏈穩定，中方對此堅決反對。

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