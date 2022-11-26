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以國安為由 美禁止華為、中興通訊、海康威視等5家陸企在美銷售設備

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
美國聯邦通信委員會（FCC）宣布禁止華為、中興通訊、海康威視、海能達和浙江大華五家中國大陸公司在美國銷售設備。(新華網)
美國聯邦通信委員會（FCC）宣布禁止華為、中興通訊、海康威視、海能達和浙江大華五家中國大陸公司在美國銷售設備。(新華網)

美國聯邦通信委員會（FCC）於當地時間25日正式宣布禁止華為、中興通訊、海康威視、海能達和浙江大華五家中國大陸公司在美國銷售設備，FCC稱這五家中國大陸企業的產品「對美國國家安全構成不可接受的風險」。

FCC此舉的依據是其於2019年頒佈的一項旨在保護美國通信網路安全的法律。

早在2021年3月，上述這五家公司就被FCC納入不可信供應商名單，理由是認為這些企業生產的電信設備和服務，會給美國國家安全和公民安全帶來「不可接受的風險」。上述公司生產的部分通信產品和服務，將在美國境內被拆除。

除了上述五家公司外，中國移動、中國電信和中國聯通也被列入了該清單。今年3月，FCC還將中國電信美洲公司和中國移動國際（美國）有限公司列入「對美國國家安全造成威脅的安全風險」清單。

今年9月20日，FCC再次將中國聯通美洲運營有限公司與中資電信企業太平洋網路有限公司及其全資子公司信通列入上述清單。

9月21日，大陸外交部發言人汪文斌回應稱，這是美方藉口所謂「國家安全」、濫用國家力量無理打壓中國企業的又一案例。

汪文斌指出，美方此舉違反市場經濟規則，破壞國際經貿秩序，嚴重損害中國企業利益，中方對此堅決反對。中方敦促美方立即糾正錯誤，停止無理遏制打壓中國企業。中方將繼續採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。

美國 和服

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