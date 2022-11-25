小三通春節年前復航？楊鎮浯：盼中央不要再讓鄉親失望

陸委會副主委邱垂正昨日赴立法院外交及國防委員會報告G20峰會後國際關係變化影響時，對於國民黨立委江啟臣質詢「小三通何時重啟？」時回應，陸委會正「全力以赴」推動小三通復航，他也說明，短期內努力於農曆春節年前啟動。對此，金門縣長楊鎮浯今天表示，希望小三通能如期於農曆春節前復航，不要再讓鄉親失望。

金門縣政府今天晚間表示，邱垂正也在陸委會11月25日例行記者會中表示，重要節日啟動小三通客運船班是可能的作法，陸委會絕沒有技術拖延，更沒有選舉的考量。政府了解金門鄉親及台商期盼小三通客運早日復航，會兼顧民眾的權益以及整體國家利益。

金門縣政府表示，小三通復航在楊縣長與立委陳玉珍全力爭取，國民黨立院黨團多位立委的協助下，再加上近日地區民意連署反應，目前有好的進展，樂觀其成；縣府也感謝陸委會的積極推動，並重申小三通復航是民意的趨勢，且有助於紓緩兩岸緊張局勢。