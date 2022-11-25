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「612基金」相關何韻詩等6人 被裁定違反香港「社團條例」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
香港「六一二人道支援基金」5名信託人，被判違反「社團條例」罪成立，其中包括歌手何韻詩。（路透社）
香港「六一二人道支援基金」5名信託人，被判違反「社團條例」罪成立，其中包括歌手何韻詩。（路透社）

香港西九龍裁判法院11月25日裁定「612基金」相關信託人等6人，違反「社團條例」、即「沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團」罪名成立，並對6人處以罰緩。

據香港星島日報報導，上述裁定是由裁判官嚴舜儀25日早上在西九龍裁判法院裁決。已停運的「612人道支援基金」5名信託人前主教陳日君、前立法會議員吳靄儀、何秀蘭、歌手何韻詩及嶺南大學前副教授許寶強，連同基金秘書施城威6人，被裁定沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團，全部6人罪名成立。

裁判官嚴舜儀判處陳日君、吳靄儀、許寶強、何秀蘭及何韻詩各罰款港幣4,000元（約合台幣1萬5,820元），施城威則罰款2,500元（約合台幣9,890元）。

報導稱，嚴舜儀認為「社團條例」訂立並非為了規管不涉外的家務事，家庭組織朋友聚合不受其限，故裁定按共同宗旨目的而建立，為實現一定目標結合而成，會觸及公眾而又與政治組織有聯繫的團體，均屬條例下受規管的社團。

嚴舜儀指出，「612基金」2019年6月15日成立後，吳靄儀對外講述運作模式和政治理念；何韻詩開設臉書專頁及電郵；許寶強何秀蘭表達為提供人道支援等；陳日君其後應邀加入，而眾人共同理念為藉基金向反修例抗爭人士提供支援，被告各具經驗，並透過其公信力籌款，達到支援目的，以基金形式運作，簽訂信託契約，由眾人決定如何使用款項，可見眾被告相互權利和義務，遂裁定612基金屬條例監管下社團。

在整個審理過程中，辯方與嚴舜儀分別就「違憲」、「結社自由」等議題進行攻防，不過嚴強調，2019年社會風波後，與政治組織有聯繫的社團對國家安全公共秩序構成潛在影響，因此政府有責任規管社團，保障公眾權益。

此前傳票控罪指，被告陳日君、吳靄儀、許寶強、何秀蘭、何韻詩、施城威，於2019年7月16日至2021年10月31日期間，在香港作為「612人道支援基金」社團的幹事，沒有在指明期限內，遵從香港法例151章社團條例5的規定，為「612人道支援基金」申請註冊或豁免註冊社團。

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