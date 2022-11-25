吳亦凡偷逃稅 被追繳並處罰款約26億元

北京市朝陽區人民法院今日一審公開發布宣判加拿大籍藝人吳亦凡犯強姦、聚眾淫亂罪，並對吳亦凡判處有期徒刑13年附加驅逐出境後。緊接著北京市稅務局第二稽查局宣佈對吳亦凡追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計人民幣6.00億元（約新台幣26億）。

據央視新聞，北京市稅務局第二稽查局此前根據有關方面線索和稅收大數據分析，依法對加拿大籍藝人吳亦凡2019年至2020年期間涉嫌偷逃稅問題展開了稅務檢查。由於吳亦凡大量經營信息、資金往來涉及多家境內外關聯企業，案情較為複雜，北京市稅務部門會同相關稅務機關進行認真細緻的調查，目前案情已經查清。

經查，吳亦凡在2019年至2020年期間，採取虛構業務轉換收入性質虛假申報、透過境內外多個關聯企業隱匿個人收入等方式偷逃稅款人民幣0.95億元，其他少繳稅款人民幣0.84億元。

北京市稅務局第二稽查局依據大陸《個人所得稅法》《稅收徵收管理法》《行政處罰法》等相關法律法規規定，對吳亦凡追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計人民幣6.00億元。

其中，對其虛構業務轉換收入性質虛假申報偷逃稅款的部分處4倍罰款計人民幣3.45億元；對其隱匿個人收入偷逃稅款的部分處5倍罰款計人民幣0.42億元。日前，北京市稅務局第二稽查局已依法向吳亦凡送達稅務行政處理處罰決定書。

北京市稅務局有關負責人表示，稅務部門將持續做好文娛領域稅收監管工作，依法嚴肅查處涉稅違法行為，堅決維護稅收主權，不斷提升文娛領域從業人員的稅法遵從度，進一步營造法治公平的稅收環境。