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陸海警船駛入釣魚台海域 日方：首見搭載76毫米艦炮

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
日方稱大陸海警船搭載76毫米艦炮進入釣魚台「領海」，是首次。圖為陸方公布25日編隊巡航釣魚台的2502海警船。（圖／取自微博）
日方稱大陸海警船搭載76毫米艦炮進入釣魚台「領海」，是首次。圖為陸方公布25日編隊巡航釣魚台的2502海警船。（圖／取自微博）

大陸海警船25日宣布艦艇編隊進入釣魚台海域巡航，而日方消息稱，進入「領海」的有4艘大陸海警艦艇，其中1艘搭載迄今首見最大口徑的76毫米機關炮。

日本共同社報導，25日凌晨起，大陸海警局4艘船隻相繼駛入釣魚台周邊的「日本領海」，日方第11管區海上保安總部（那霸）稱，其中1艘似乎搭載了迄今確認到的最大的76毫米機關炮，「是首次進入日本領海」。

消息指出，自凌晨2時35分前後起，有2艘海警船駛入；上午10時前後又有2艘駛入，其中包括了疑似搭載76毫米炮的海警船。之後駛入的2艘從中午11時55分前後起，最初駛入的2艘從下午1時10分前後起，陸續駛出「領海」，進入了外側的毗連區。日方指出，這是2022年的第32天大陸海警船駛入釣島周邊「領海」。

此前在15日，日方首次發現了搭載76毫米炮的海警船出現在毗連區。據指出，大陸海警船此前進入釣魚台海域最大的艦炮為37毫米，日本海上保安廳艦炮最大僅為40毫米。日本第11管區海上保安總部（那霸）總部長一條正浩24日稱，有必要考慮提高射程和威力，但同時表示「不僅是炮的大小，也包括戰術在內進行評估，可充分應對，全無影響」。

而據微博「中國海警」25日上午公佈稱，「中國海警2502艦艇編隊在我釣魚島領海內巡航」。

公開資料顯示，海警2502屬於大陸5,000噸級海警船，長度128.6公尺，寬16公尺。2016年海警2502船在海洋局東海分局舟山基地交接入列，由海監第四支隊使用管理。近年來，大陸同級的海警船則已逐漸加裝「H/PJ26型」76毫米艦炮。

日本 釣魚台 台海

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