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北京代表團訪美 陸學者吳心伯：美方交流意願非常強烈

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
北京近日派出代表團訪美，進行雙邊交流，並舉行「中美知名人士論壇第四次會議」。圖為2019年的「中美知名人士論壇」。（圖／取自US-China Transpacific Foundation官網）
北京近日派出代表團訪美，進行雙邊交流，並舉行「中美知名人士論壇第四次會議」。圖為2019年的「中美知名人士論壇」。（圖／取自US-China Transpacific Foundation官網）

大陸近日派出一個高級代表團訪美，身為團員之一的大陸學者吳心伯受訪指出，美方交流意願非常強烈。他認為，從現在到2024年美國大選前是雙方的「窗口期」，且在美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪陸前，可能會先派副國務卿薛曼（Wendy Sherman）打頭陣。

據了解，上述代表團係以「中國人民外交學會」名義組團於11月8日至16日訪美，由大陸前外交部副部長、中國人民外交學會會長王超率領。團員除吳心伯外，還包含大陸前商務部部長與前海協會會長陳德銘、前國務院僑辦主任裘援平、前發改委副主任寧吉喆、前大陸駐美大使崔天凱、前央行副行長朱民、大陸國防大學國家安全學院副院長唐永勝、大陸貿促會副會長于健龍、北大國際戰略研究院院長王緝思、中共中央黨校科研部主任林振義、隆基綠能科技董事長鐘寶申和萬向集團董事倪頻等。

雙方在10日至11日舉行了二軌性質的「中美前政府官員和工商界人士對話」、14日北京代表團參加「中美知名人士論壇第四次會議」，期間與數位美國退役將領、退休外交官、前參議員與前任州長等諸多人士對話。並拜會了美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）。

而陸媒澎湃新聞25日刊出對吳心伯的專訪，他指出這次代表團訪美是一個非常積極的信號。美方也很重視。抵美後，「美方對我們的歡迎程度令我印象深刻」，不僅全團入境走的是外交通道、還有不少美方人士親自到陸方代表團駐地與他們會面。「有人甚至一大早趕來和我吃早餐，邊吃邊聊，種種現象都表明美方同我們交流的願望非常強烈。」

而他也指出，和有些人談話的時候，後者比較謹慎。美方現在把和大陸的互動稱作「communication」（溝通）。而在過去，他們會把這種互動稱為加強接觸「engagement」或者對話「dialogue」。現在後兩詞都變成了華盛頓的「壞詞」。

吳心伯認為，由於民主黨在期中選舉中表現不錯，拜登（Joe Biden）在處理對北京關係時可以較少地受到國內政治的牽制。不過，到了2024年大選期間，基於國內政治利益的考慮，拜登政府或對北京表現得更為強硬。因此，從中期選舉之後，到2024年大選開始前的這一年，可以說是一個「窗口期」。

對於美國國務卿布林肯就任兩年仍未訪陸，他指出放在以往是不可想像的。布林肯訪陸的決定，本身也代表著美方希望加強和北京高層交往、對話的願望。他更透露，在和美國務院負責中國事務的一名官員見面時，也談到布林肯訪問的話題，美方表示正在為此做準備，包括接下來美國常務副國務卿薛曼可能也將訪陸，這也是在為布林肯「打前站」。

美國大選 布林肯 北京

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