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持2年居住證即可申請 上海開放台胞參加醫保

聯合報／ 記者林宸誼／台北報導

上海市從11月中旬起，台灣人只要拿2年以上的居住證，到社區事務受理中心申請就可參加醫療保險；上海台商協會副會長蔡世明表示，醫療保險對在滬台灣人較相關，這對不常回台使用健保，但在當地有就醫需求情的台灣人來說比較方便。

上海台商圈24日就有人放出，自己在社區事務受理中心填寫申請醫保的表格照片。根據資料，繳費標準為70歲以上每年人民幣545元；69到60歲每年人民幣715元；19到59歲每年人民幣885元；學生每年人民幣245元。

剛從台灣返回上海正在隔離的蔡世明指出，上海台協沒有發正式公文通知會員可以申請，反倒是有人24日申請成功後，將自己的申請過程分享給大家。他表示，台灣人在大陸看病，以往收集完相關證明回台申請健保給付，不僅報銷流程長且不全額支付，相較之下，只要繳交醫保就可以給付，下周隔離期滿他會去社區事務受理中心申請看看。

蔡世明解釋，大陸從2019年就逐步推動台灣人參加大陸的五險一金（養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險，與住房公積金），但是有些公司早期不見得會幫台灣人保五險一金，而且不見得台灣人願意交齊五險一金。

台灣人參加今年上海城鄉居民醫療保險繳費時間，是從11月15日起至12月25日。而蘇州從今年10月起也開放台灣人參保醫療保險，條件也是在蘇州市居住且已辦理居民居住證的台灣居民。

台灣人 保險 上海

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