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時隔兩個月 香港單日確診重上九千 各項指標反彈

聯合報／ 香港特派員李春/香港即時報導
香港新增9219例新冠確診，時隔逾兩月再破9千。圖為香港中環街頭人來人往。（香港中通社）
香港新增9219例新冠確診，時隔逾兩月再破9千。圖為香港中環街頭人來人往。（香港中通社）

香港疫情出現反彈，單日確診個案重上九千例，這是自9月11日以來，香港單日新增個案再次超過9000例。入院人數、死亡個案、院舍和學校病例等指標都正在彈升。港府相信仍未見頂，但暫無意收緊防疫措施。

香港衛生防護中心24日公布，新增確診個案9219例，其中有719例是輸入個案，再有13名確診患者離世。

不僅當日新增個案重上九千例，香港衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，香港過去一周平均每日錄得7900例新冠確診個案，較前一周增加兩成四，其中本地個案增加兩成五，輸入個案增加兩成一，過去一周有78名患者離世。同時老人院個案增加，過去一周有79間院舍出現個案，情況令人擔心，學校確診數字增加。

香港醫院管理局總行政經理劉家獻說，新冠確診患者住院數字持續上升，過去一星期有1500人，相比十月初上升四成，每日新確診入院病人由前幾天的300增加至350人，每日危殆和嚴重個案亦升至約100個。

港府醫務衛生局副局長李夏茵稱，單日確診數字、入院人數、死亡個案、院舍和學校病例等指標都正在上升，似乎仍未見頂，輸入個案近期亦升至每日700例，因此港府會維持現有防疫措施，亦不會取消黃碼安排。

李夏茵24日下午在記者會上還表示，港府會否「走回頭路」收緊防疫措施，須視乎香港防控屏障、國際疫情和有沒有出現新變種病毒，如果疫情發展至會令公營醫療系統癱瘓，就需要收緊措施，但當局不願看到這個情況，希望在復常路上 「軟著陸」。

確診 香港 患者

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