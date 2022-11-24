兩岸邊界？陸國防部：台灣單方劃設「這線、那線」都非法無效

大陸國防部又針對兩岸邊界問題表態，強調台灣單方面劃設的線都非法無效，也重申有人「膽敢把台灣從中國分裂出去，解放軍必將斷然出手、迎頭痛擊」。

據央視軍事消息，大陸國防部發言人吳謙24日下午在記者會，對於日前共軍廈門艦與我軍馬公艦呼叫內容指出，要為廈門艦「點讚」。他強調，「台灣單方面劃設的這個線、那個線，都是非法無效的，都無法改變台灣屬於中國的事實，更無法阻擋中國人民解放軍捍衛國家主權和領土完整的前近步伐」。

吳謙並警告民進黨當局「一些人」，稱「如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，解放軍必將斷然出手、迎頭痛擊」。此前在10日，共軍廈門艦行經台灣東部海域遭我國馬公艦廣播「你即將進入我24浬警戒區，請你適時調整航向」，不過廈門艦廣播回嗆「你所謂的24浬線不存在，請注意你的用語」。但隨後馬公艦向廈門艦廣播航向、請廈門艦調整航向，共艦則回應：「廈門艦收到」。

另外針對美台軍售問題，他則回應稱堅決反對美台軍事聯繫和美售台武器。他指出，11月14日「拜習會」時，美國總統拜登（Joe Biden）重申不支持「台灣獨立」，也不支持「兩個中國」、「一中一台」，無意同中國發生衝突。「我們希望美方能夠切實落實這一政策表態，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，以免進一步損害中美雙方共同利益」。

他強調，任何強化美台軍事聯繫的做法都是「干涉中國內政、違反美方承諾的錯誤行徑，任何通過武裝台灣遏制中國大陸的企圖都不過是癡人說夢，都註定在中國人民解放軍這座鋼鐵長城面前碰得頭破血流」。