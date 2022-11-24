小三通農曆年前開？ 陸委會：全力以赴、未技術性拖延

「小三通」客運復航問題，大陸方面強調沒有障礙，陸委會則多次表示需雙方政府溝通。對於「小三通」能否在農曆年前開放客運，陸委會副主委邱垂正24日上午在立法院表示，「全力以赴」。他強調，重要節日開放是可能方法，並稱「沒有拖延、更沒有選舉考量」。

24日上午立法院外交委員會開會，面對立委江啟臣詢問兩岸溝通，國安局長陳明通指出，兩岸低政治溝通還是有，比如「小兩會」有一定溝通。而是否「小三通」有在溝通範圍？邱垂正則回應，「小三通」正在評估跟準備中，重要假日是可行方案。江啟臣追問，預計農曆年有可能？邱則回覆「全力以赴」，稱將做好必要評估跟溝通。

至於對岸的態度，邱垂正回應「他們說沒有障礙嘛」，江啟臣追問「所以障礙在我們這邊？」邱垂正澄清「不是，我們在評估整體國家利益跟國人權益」。農曆年前有機會？邱垂正則指，「重要節日是可行的、一直是我們既定政策、我們全力以赴」。

而陸委會24日下午的記者會上，面對記者詢問小三通復航的必要前置作業、在執行上的程序究竟有哪些？邱垂正指出，依照「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」第三條及第五條規定，國籍、陸籍、外籍船舶，須向航政機關申請許可才能航行離島兩岸小三通港口。

他表示，小三通客運復航，包括航班安排、航線管理，CIQS港口實務運作配合事項，因涉及運量對等考量及公權力事項，雙方已有既定聯繫機制，係由我交通部航港局與陸方航管部門負責進行協調，航運業者參與相關航班會議，並取得陸方航管部門許可才可實際執行。

邱垂正重申，恢復小三通客運，除考量整體疫情，包括中國大陸目前的「動態清零」，尚須考量兩岸互動最新情勢。他指目前綜合各項考量，也多次對外說明，重要節日啟動客運航班是可能作法，「沒有技術拖延復航、更沒有選舉考量」。

至於在農曆年前是不是能夠恢復小三通客運？他強調「努力以赴」。他透露，目前小三通客運復航整體評估仍在滾動修正中，等評估確認後將循既有機制與陸方互動，完成雙方必要準備及溝通，會適時公布航班時間與內容。