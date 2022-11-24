快訊

向太「1星期肚子腫如懷胎9月」 經檢查竟是長腦瘤

對沖基金大鱷押注港元貶值 稱與美元脫鈎只是時間問題

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
著名對沖基金經理阿克曼（Bill Ackman）在Twitter發文表示，聯繫滙率對香港不再有意義，港元與美元脫鈎只是時間問題。(新華網)
著名對沖基金經理阿克曼（Bill Ackman）在Twitter發文表示，聯繫滙率對香港不再有意義，港元與美元脫鈎只是時間問題。(新華網)

著名對沖基金經理阿克曼（Bill Ackman）在Twitter發文表示，已透過看跌期權持有大量作空港元部位。他認為，聯繫匯率對香港不再有意義，港元與美元脫鈎只是時間問題。

Bill Ackman在帖文表示，由於近年來中美脫鉤，「我們覺得中國繼續把港元與美元掛鉤的做法特別令人驚訝，頗為尷尬。」

其後，香港金管局回應指，大多數質疑是對聯繫匯率的誤解，或基於自己的基金部位，香港既不需要也無意改變聯繫匯率制度。

Bill Ackman隨後再度發文，質疑聯繫匯率功用，指如果中國是強大且獨立的主權國，為何仍需港元與美元掛鉤。

據香港經濟日報，Bill Ackman旗下的管理的旗艦基金Pershing Square，今年賺近20億美元，自2020年疫情爆發以來，Bill Ackman透過放空賺取大約52億美元，於2019年回報率則達58.1％。

彭博社報道，香港金管局在回應Bill Ackman評論的聲明中表示，在運行近40年後，面對大規模資金流動，聯繫匯率制度運作良好。就個別市場參與者不時對聯繫匯率制度表示質疑。這些言論大多是基於對制度的誤解，或基於自己的基金部位，而金管局對個人觀點不作評論。

聯繫匯率制度是自1983年10開始在香港實施。香港金管局負責將港元匯率維持在7.75至7.85港元兌1美元的區間內。

美國聯準會於今年初啟動本輪升息週期，港元持續疲弱觸及弱方兌換保證。根據聯滙機制，香港金管局從5月12日開始已41次承接港元賣盤，共計2,420.82億港元。按5月中銀行體系總結餘的約3,370億水準計，半年以來，流動性已縮減超過70％。

香港 疫情 聯準會

延伸閱讀

終結苗栗暴力黑金 洪申翰提出阻擋鍾東錦當選唯一辦法

中國專家建議 香港深圳可共同申辦世博會

中國疫情飆 專家：病毒不殺人應防止恐懼殺人

香港電費明年大漲 幅度上看45%

相關新聞

第十屆北京香山論壇 連續第三年因疫推遲

隨著北京市疫情持續升溫，社會面管控措施加劇，大型活動也受到影響。據大陸國防部發言人吳謙24日宣布，受新冠肺炎疫情影響，今...

被警告返港即遭逮捕 鄺頌晴：北京複製新疆模式打壓港人

自從2020年7月香港《國安法》生效後，便流亡海外的香港社運人士鄺頌晴近日接受德國之聲訪問時透露，自己在港家人近幾個月來...

對沖基金大鱷押注港元貶值 稱與美元脫鈎只是時間問題

著名對沖基金經理阿克曼（Bill Ackman）在Twitter發文表示，已透過看跌期權持有大量作空港元部位。他認為，聯...

中共廿大後第7個訪訊 寮國人革黨總書記通倫將訪陸

中共二十大後，持續有各國領導人到訪大陸。最新消息是，寮國人民革命黨總書記、國家主席通倫，將於11月29日至12月1日訪問...

中共前政法委書記：失去國安 中華民族即無法自掌命運

前中共「刀把子」首腦、政法委書記郭聲琨，24日由中共官媒「人民日報」刊出其署名的一篇長文，著重強調要推進國家安全體系和能...

陳明通：不是透過林智堅認識陳榮泉、募的也不只400萬

國安局長陳明通，24日針對外界指控其在指導新竹市長林智堅撰寫論文期間收受親近林之商人陳榮泉400萬捐款疑雲，在立法院強調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。