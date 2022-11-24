快訊

北市選前之夜路權爭霸 凱道唱空城背後是精心算計

醫界潛規則／資深教授看不起OA期刊 年輕醫師升遷蒙陰影

直播／今增本土16,015例、65病歿 相隔220天連江再清零

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中共廿大後第7個訪訊 寮國人革黨總書記通倫將訪陸

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
通倫曾在2020年1月以寮國總理身份，受大陸國務院總理李克強邀請到訪大陸。（圖／取自大陸政府網）
通倫曾在2020年1月以寮國總理身份，受大陸國務院總理李克強邀請到訪大陸。（圖／取自大陸政府網）

中共二十大後，持續有各國領導人到訪大陸。最新消息是，寮國人民革命黨總書記、國家主席通倫，將於11月29日至12月1日訪問大陸。

這次通倫的訪問由中共中央對外聯絡部發言人胡兆明11月24日宣布，並指出係中共中央總書記習近平邀請。此前中共二十大之後，已經陸續有越南、巴基斯坦、坦尚尼亞、德國等國領導人到訪。

古巴共產黨中央第一書記、古巴共和國國家主席米格爾迪亞斯—卡內爾貝穆德斯（Miguel Díaz-Canel Bermúdez）則於24日到訪大陸，成為二十大後第5位訪陸外國領導人。日前大陸官方22日還宣布，應大陸國家主席習近平邀請，蒙古國總統烏赫那．呼日勒蘇赫，將於11月27日至28日對中國大陸進行國是訪問。

中共二十大後密集邀請外國領袖到訪，通倫的訪訊，也是中共二十大結束後短短一個多月時間內，所宣布的第7位即將到訪大陸的外國領導人。

公開資料顯示，這是通倫2021年1月就任寮國人民革命黨總書記，與同年3月就任寮國國家主席後首次出訪中國大陸。他曾在2020年1月以寮國政府總理身份，受大陸國務院總理李克強邀請到訪大陸。

中共二十大 古巴 習近平

延伸閱讀

習近平G20晤多國領袖 我外交部：試圖分化西方陣營

談中國干預加拿大 特魯多：選舉未受北京影響

關係悄悄回溫 中國大買澳洲小麥創2004年以來新高

80萬台商恐成習近平人質！深耕陸20年老闆：林瑞陽案例很清楚 就是要「留下買命錢」

相關新聞

陳明通：不是透過林智堅認識陳榮泉、募的也不只400萬

國安局長陳明通，24日針對外界指控其在指導新竹市長林智堅撰寫論文期間收受親近林之商人陳榮泉400萬捐款疑雲，在立法院強調...

中共廿大後第7個訪訊 寮國人革黨總書記通倫將訪陸

中共二十大後，持續有各國領導人到訪大陸。最新消息是，寮國人民革命黨總書記、國家主席通倫，將於11月29日至12月1日訪問...

中共前政法委書記：失去國安 中華民族即無法自掌命運

前中共「刀把子」首腦、政法委書記郭聲琨，24日由中共官媒「人民日報」刊出其署名的一篇長文，著重強調要推進國家安全體系和能...

習近平G20晤多國領袖 我外交部：試圖分化西方陣營

印尼舉行的G20峰會日前落幕，對此，立法院邀請國安局長陳明通、外交部長吳釗燮、陸委會副主委邱垂正進行專案報告，針對「G2...

收受400萬捐款疑雲 陳明通：陳局長不答陳教授問題

新竹市長林志堅論文案延燒，對於民眾爆料其指導教授、現任國安局長陳明通，在林志堅論文撰寫期間，收到與林關係密切的新竹商人捐...

傳中海油擬售美國頁岩氣資產 套現20億美元

一直有傳聞稱大陸央企中國海洋石油集團有限公司（簡稱中海油） 準備退出在英國、加拿大和美國的營運。據《路透》引述消息人士指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。