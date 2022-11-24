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中共廿大後第7個訪訊 寮國人革黨總書記通倫將訪陸
中共二十大後，持續有各國領導人到訪大陸。最新消息是，寮國人民革命黨總書記、國家主席通倫，將於11月29日至12月1日訪問大陸。
這次通倫的訪問由中共中央對外聯絡部發言人胡兆明11月24日宣布，並指出係中共中央總書記習近平邀請。此前中共二十大之後，已經陸續有越南、巴基斯坦、坦尚尼亞、德國等國領導人到訪。
而古巴共產黨中央第一書記、古巴共和國國家主席米格爾迪亞斯—卡內爾貝穆德斯（Miguel Díaz-Canel Bermúdez）則於24日到訪大陸，成為二十大後第5位訪陸外國領導人。日前大陸官方22日還宣布，應大陸國家主席習近平邀請，蒙古國總統烏赫那．呼日勒蘇赫，將於11月27日至28日對中國大陸進行國是訪問。
中共二十大後密集邀請外國領袖到訪，通倫的訪訊，也是中共二十大結束後短短一個多月時間內，所宣布的第7位即將到訪大陸的外國領導人。
公開資料顯示，這是通倫2021年1月就任寮國人民革命黨總書記，與同年3月就任寮國國家主席後首次出訪中國大陸。他曾在2020年1月以寮國政府總理身份，受大陸國務院總理李克強邀請到訪大陸。
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