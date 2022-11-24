習近平G20晤多國領袖 我外交部：試圖分化西方陣營

印尼舉行的G20峰會日前落幕，對此，立法院邀請國安局長陳明通、外交部長吳釗燮、陸委會副主委邱垂正進行專案報告，針對「G20峰會後國際安全變化對我國安影響」為題。其中外交部指出，大陸國家主席習近平頻頻會晤多國領導人，為分化美國與盟友及歐洲內部團結。

外交部指出，習近平近來重返國際舞台，除了9月上合組織峰會、近期還有G20峰會、APEC峰會，密集與19國領導人與聯合國秘書長舉行雙邊會議，包含美、日、法、澳等國。此行除藉以對內鞏固延任正當性、對外展現大國外交地位外，同時企圖修補對外關係。外交部也強調，習近平亦為分化美國與盟友及歐洲內部團結，如其與法、西、義、荷等歐洲國家領導人會晤，針對個別歐洲國家釋出利多，「以兩面手法試圖破壞西方陣營的穩定與團結」。

外交部強調，美國、澳洲、日本三國領袖與習近平雙邊談話中都表示對台海和平穩定的支持，日美澳峰會以及美日韓峰會、澳洲與歐盟會談也都有類似表態。「顯見台海之和平穩定，受到世界主要國家之高度重視」。

國安局則指出，中共開展「元首外交」為扭轉遭孤立形象，但是戰狼形象難以改善。尤其是習近平「當面指責加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）等行徑，仍暴露中共戰狼外交本質」。國安局還表示，拜習會後美中競爭仍大於合作，且續朝集團化對抗，加大了印太國家應處難度。國安局強調，在各方將維護台海和平與印太穩定鏈結下，台灣整體戰略地位及重要性持續提升。

陸委會對G20後的中共動向，亦認為習近平在上述會議中，深化與東協及其他發展中國家關係，期突破美方圍堵，穩定外部局勢，強化其國際影響力及話語權。

陸委會強調，為抗衡美國及其盟友關切區域情勢發展，中共擴張在台灣海峽權利主張，在東海與西太平洋偵蒐，「企圖形塑區域新態勢」。對台則將會續以「反獨反干涉、促統促融合、和武兩手併進」，強化對台綜合布局，「是我方最主要的國安威脅」。