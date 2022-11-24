收受400萬捐款疑雲 陳明通：陳局長不答陳教授問題

新竹市長林志堅論文案延燒，對於民眾爆料其指導教授、現任國安局長陳明通，在林志堅論文撰寫期間，收到與林關係密切的新竹商人捐款400萬元，陳明通24日重申「陳局長不答陳教授問題」，表示一切委託律師處理、請媒體「去問陳教授的陳律師」。

陳明通24日上午列席立法院外交國防委員會，進行「G20峰會後國際安全變化對我國安影響」專題報告。會前面對媒體不斷詢問400萬議題時，陳明通一再表示，陳局長不答陳教授問題；而對於什麼研究需要用到400萬，他指出，包含研究經費所使用的研究內容，都已在23日的律師聲明中。

此前陳明通委託律師陳昱龍發出聲明表示，陳明通是為台大社科院中國大陸研究中心推動系列研究計畫向私人企業募款，並非藉由林智堅募款，亦無訊息中影射有其他任何不正當對價關係的行為；相關募款進入台大捐款帳戶，其支用方式及報帳等管理，悉按台灣大學之會計規定，並經學校層層核章，一切皆依規定辦理，陳明通教授絕無任何徇私或不法行為。

而對於林志堅論文抄襲案，網路論壇批踢踢帳號「orsonrain」23日早上發文指出，「最近從深喉嚨那知道真相有多黑」。文章表示，2016年3月23日，名為陳榮泉的老闆以新竹物流公司名義，給陳明通的研究案捐200萬。這筆錢「捐得很急」，當時陳明通的研究案連會計項目都沒有就直接撥款。9個月後，陳榮泉再次捐給陳明通研究團隊200萬元，短短時間內總捐款高達400萬元。台北市議員王鴻薇指出，陳榮泉跟林智堅在紙風車文教基金會有多次合作及照片，媒體都有相關報導，林智堅不要說不認識他。

至於台大則於23日表示，外界所提及2016年間的捐贈案，皆依照「國立台灣大學受贈收入收支管理要點」辦理。經費使用須有合法單據且符合會計規則及捐贈目的用途始能核銷。