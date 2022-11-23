陸韓防長會晤 擬恢復停擺7年的防長互訪等交流

大陸防長魏鳳和與南韓防長李鐘燮23日舉行會晤，雙方除討論北韓導彈、俄烏戰爭等議題外，還商定恢復自2015年中斷的防長互訪等軍事交流活動。

據韓聯社消息，魏鳳和與李鐘燮是在柬埔寨出席東協防長擴大會議時見面，雙方就韓半島及地區安全形勢交換意見。李鐘燮表示，北韓近期研發新型導彈、發射洲際彈道導彈，還為第七次核子試驗做準備，這一系列舉措都按照北韓國務委員會委員長金正恩提出的國防力量強化計劃進行，所謂這一切歸咎於外部威脅的主張只不過是推卸責任而已。

李鐘燮呼籲大陸為朝鮮半島問題發揮建設性作用，讓北韓清楚核導研發毫無益處。消息稱，魏鳳和回應指，大陸也不願看到朝鮮半島緊張局勢升溫及不穩定的情況。大陸始終為半島的穩定積極發揮建設性作用，堅持有關當事方應努力對話解決問題的立場。魏鳳和並對俄烏戰爭久拖不決表示憂慮，並表達通過對話和談判盡早結束戰爭的期盼。

報導指出，兩位防長一致認為，要在日前雙方領導人「尹習會」會談共識的基礎上，在國防領域謀求並踐行多種合作方案。雙方同意，國防部門之間的密切的戰略溝通和交流是發展面向未來的國防合作關係所必需的，同時商定視疫情形勢，逐步恢復人員往來，包括2015年起停擺的防長互訪、2019年停擺的副防長級國防戰略對話、國防部之間的直通電話等軍事聯絡網等。

另外據越通社報導，越南防長潘文江21日也已與魏鳳和會面。消息稱，潘文江強調越南的一貫觀點係本著尊重彼此合法權益的精神，通過和平方式解決分歧，在包括1982年「聯合國海洋法公約」在內的國際法的基礎上充分發揮海上談判機制作用，推進劃界和探討合作發展；充分、有效實施「南海各方行為宣言」（DOC），力爭制定務實有效的「南海行為準則」（COC）。

魏鳳和則指出，中越防務合作關係是重要活動之一，為增進兩黨兩國的友誼與合作做出貢獻，造福兩國和兩國人民，為各自國家乃至地區和世界的和平、穩定、合作與發展作出貢獻。

此次魏鳳和與潘文江會晤，雙方同意繼續推動各層級代表團特別是高層代表團互訪；落實好副部長級防務戰略對話、邊境國防友好交流活動等現有交流合作機制；黨政工作合作；通過多種形式交流資訊；加強各軍兵種、院校、學校之間的合作；繼續在多邊軍事和國防論壇上相互協調和相互支持等。