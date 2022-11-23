大陸防長魏鳳和：共軍捍衛自身利益的決心意志堅如磐石

大陸國防部長魏鳳和23日在東協防長擴大會議上指出，當前世界和平與發展面臨重大挑戰，他強調大陸不覬覦他國利益，但捍衛自身利益的決心意志堅如磐石，並重申共軍「有信心、有能力戰勝一切來犯之敵」，也強調共軍捍衛自身利益的決心意志「堅如磐石」。

據大陸國防部消息，23日在柬埔寨暹粒舉行的東協防長擴大會上，魏鳳和指出，當前世界和平與發展面臨重大挑戰，構建人類命運共同體是正確選擇和前途所在。他呼籲各國要團結不要分裂、要公道不要霸道、要開放不要封閉、要互利不要自利，共同塑造和維護兼顧各方訴求、符合各方利益的區域秩序。

他並指出，「中國軍隊是和平之師，願同各國軍隊一道，繼續為世界和平貢獻力量。中國不覬覦他國利益，但捍衛自身利益的決心意志堅如磐石，中國軍隊有信心、有能力戰勝一切來犯之敵」。對於區域局勢，他則表示，亞太地區安全形勢「穩中有憂」，各國防務部門應維護東協中心地位，踐行全球安全倡議，堅持聚焦務實合作，攜手築牢地區安全屏障。

官方消息指出，此次會議期間，魏鳳和分別會見美國、越南、寮國、澳洲、紐西蘭、南韓等國國防部長和俄羅斯國防部副部長，就加強兩軍合作以及共同關心的問題交換意見。惟至截稿前，大陸官方僅發布他與美國防長奧斯丁（Lloyd Austin）會談的內容。

此前大陸官方指出，魏鳳和對奧斯丁強調，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事，任何外部勢力都無權插手干涉。中國軍隊有骨氣、有底氣，有信心、有能力堅決維護祖國統一」。