促小三通復航 福建五市台商發請求書：要回家過年

針對小三通客運航班遲未復航，兩岸官方陷入舌戰，除了金門發起聯署，福建廈門、福州、泉州、漳州、莆田等地台商協會23日聯合發表「請求書」，喊話政府在兩岸直航機位不足、票價昂貴、春節在即的背景下，考慮台商台幹的心情，放下政治成見，讓大家回家過年。

廈門台協23日與福州、泉州、漳州、莆田市台協，以「我們要回家過年」為題，發表「台商卑微請求書」表示，臨近傳統節日春節不到兩個月，台商返鄉之情十分迫切。

請求書說，日前台商參訪廈門小三通碼頭設施和通關檢疫情況，參訪人員了解到客運碼頭及航運船舶一切都條件具備，隨時可以複航，但陸委會卻反覆以小三通船舶往來，需要取得兩岸雙方船管部門的許可等拖延至今，無下達任何恢復「小三通」方面的實際動作，致使廣大大陸台商無法經循小三通返鄉投票，更擔心返鄉過年遙遙無期。

因此，請求書表示，經再次向廈門口岸部門了解，福建五市台協一致說明和請求如下：

第一， 陸委會回應外界新聞稿稱「有關小三通船舶安排，並非如台商或業者所言，只需航運公司航班協調溝通。」這是混淆視聽，斷章取義。廈門輪船公司董事長盧炳雄說，「只要台灣船公司獲得相關復航檔後，我們就可以立即通過現有協商機制，就具體航線、船班等事務安排進行協商」，因此，台商認為，只要陸委會給台灣航管部門下達恢復「小三通」的通知，兩岸民間機構就可以通過協商機制啟動。

第二、現有協商機制，從2001年開通起就建立並實施，一直很順利，剛開始叫「廈金排班協調會」，後來叫「廈金小三通客運航線航班事務例會」，定期召開會議，一般每年4次，主要由雙方的港務、碼頭和船公司等單位參加，其中台灣航港部門、金門港務等有關部門及廈門港務部門等以民間協會身份參與。會上討論和協調航班排班、旅客服務、航道安全、海上救助等相關事務。正因為有一套比較規範的工作機制和協調機制，才確保了航班有序運行。

第三、陸委會新聞稿指「小三通」船舶往來，需要取得兩岸雙方航管部門的許可，因此需要雙方溝通或相互配合才能實際執行。事實上，大陸相關主管部門也從未下達停航的通知，大陸從事「小三通」的客運船舶營運證都在有效期內，從事「小三通」的台灣船舶共有9艘，其中7艘船舶營運證在有效期內，另2艘中，1艘為台灣坤龍航運公司所屬「新東方」船營運證待公司許可獲批後依申請給予辦理，1艘為大和航業公司所屬「閩珠2號」舶營運證到期後尚未提出申請。

第四 、既然現有協商機制可以解決「小三通」問題，行政院長蘇貞昌還一直強調要「政府對政府進行溝通」，請問，雙方還需要溝通什麼？

請求書表示，大陸廣大台商台幹先前因疫情肆虐，許多人已兩年多不曾返台，如今春節在即，兩岸直飛航班機位不足、機票昂貴。懇請政府考慮台商台幹的心情，放下政治成見，早日讓兩岸航商將「小三通」復航技術事宜，排入「小三通」航線航班協調會，讓台商台幹得以回家過年。