【即時短評】綠狂打「抗中」牌拚選舉 棄兩岸關係於不顧？

九合一選舉將在26日舉行，獨派團體昨日公布，有263位候選人簽署「捍衛台灣絕不投降承諾書」。民進黨提名的21個縣市長候選人全部簽署，國民黨、民眾黨縣市長候選人全部拒絕簽署。而立法院長游錫堃20日在出席蔡其昌海線大團結造勢晚會中提到，「台中如果這一次選得好，習近平也不敢打過來」。民進黨在選戰最後關頭，終於狂打「抗中牌」，搶救選情。

針對小三通復航，陸委會主委邱太三曾說過年是好時間點，但陸委會又強調，需要我方交通部航港局及陸方航管部門負責進行相關協調。面對小三通客運重啟兩岸陷入舌戰，大陸國台辦發言人朱鳳蓮日前則強調，只要民進黨撤除自己故意設置的障礙，金廈兩地通航就可以恢復正常，並抨擊民進黨堅持必須「政府間協商」、「官方層面溝通」才能復航，說明他們恢復兩岸交流是假，繼續阻止是真。

兩岸冰凍已久，「小三通」若能展開，對政治層面上，的確是個兩岸回暖的信號；對兩岸民眾來說，是方便往來的渠道，可以恢復兩岸經貿和民間往來等交流。眾多台商協會會長們也多次呼籲擴大兩岸空中直航航點。如今，台灣疫情管控幾乎已全面開放，卻不見航點增加。大陸國台辦新聞局局長馬曉光說：「這一年多來，民進黨當局反覆說要逐步恢復兩岸人員交往，我們聽了無數次，始終只聞樓梯響，不見人下來」。

前總統馬英九上月底赴當初簽訂兩岸「金門協議」的簽署地並呼籲，小三通應該要趕快開放，兩岸要想真正達到和平，不管是官方或民間，都應該要對話，金門在距離大陸最近的地方，從金門開始是最好的作法。

民進黨一方面希望「小三通」恢復，一方面又狂打「抗中保台」，這本身就是矛盾。在中美已經恢復舊有聯繫機制，並從國防、氣候、商務恢復談判之際，兩岸關係是否仍然必須停留在「已讀不回」、「各說各話」階段。傷害的不止是台胞、台商的期待，更重要的是兩岸民眾的與日俱增的對立與質疑。

金門縣長楊鎮浯競選總部與國民黨金門縣黨部發起「小三通復航」連署，1個多月來蒐集8245份連署書，昨由立委陳玉珍轉交陸委會，期待陸委會不要再裝聾作啞。

九合一選舉被視為2024的前哨戰，各政黨都全力以赴，「反中去中」、「抗中保台」一向被民進黨做為選舉的「壓軸」，能否真正奏效尚未可知。但同樣的招數用得太多，早已讓「反共拒統」更口號化。

商品推薦