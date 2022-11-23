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持續武力威嚇 解放軍發布多張疑似模擬對台打擊相片

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
解放軍東部戰區空軍航空兵某旅近日組織跨晝夜飛行訓練。（取自解放軍東部戰區微信公眾號）
解放軍東部戰區空軍航空兵某旅近日組織跨晝夜飛行訓練。（取自解放軍東部戰區微信公眾號）

中共解放軍持續對台進行侵擾與威嚇。國防部23日表示，至上午6時止，偵獲共機三架次（進入西南及東部空域三架次）、共艦四艘次，持續在台海周邊活動。解放軍東部戰區微信公眾號23日中午也發布多張疑似模擬對台打擊的相片，並稱「空軍航空兵時刻準備戰鬥」。

中共解放軍東部戰區就部署在台灣對岸，下轄江蘇、上海、浙江、福建、江西和安徽六省市，戰區駐地為南京。

東部戰區微信公眾號23日發布題為「多批多架次戰機，連續出擊！」的圖文訊息稱，初冬時節，大陸東南某機場，東部戰區空軍航空兵某旅，組織跨晝夜飛行訓練，多批多架次戰機連續出擊。

文章形容，「機翼下，崇山峻嶺若隱若現。抵達預定空域後，飛行員駕駛戰機進行空戰對抗，低空突防等實戰化課目訓練。『敵跟蹤，敵跟蹤！』戰機編隊經過一片山區時，紅外告警設備發出警告」。

「研判戰場態勢後，飛行員湯京翰駕機巧妙利用山地地形進入『敵』雷達盲區，擺脫追蹤後，他駕機俯衝而下，低空隱蔽接敵，與僚機密切協同，對『敵』目標實施模擬打擊」。

搭配前述文字的兩張相片，可見共軍戰機下方群巒疊嶂，但無法確定共軍演練的具體區域。

文章表示，「不久後，第二批出動的戰鷹沐浴著晚霞餘暉呼嘯升空，多時域連續出動，對飛行員的技戰術水平和部隊保障能力提出了更高的要求。同時，他們還結合訓練進程臨機導調特情，設置夜間快速機動等課目，皆在構設複雜逼真戰場環境，練強飛行員戰鬥本領」。

文章指出，夜空中，在完成預定訓練課目的戰機陸續著陸。第二批出動的飛機落地後，人員迅速前出，展開維修保障。經過緊張有序地充填加掛作業，戰機做好再次出動準備，又一批「戰鷹」呼嘯著奔赴下一目標空域。

解放軍東部戰區稱，該旅對標實戰從嚴練兵，構設逼真戰場環境，不斷突破制約戰鬥力生成瓶頸，提升部隊全時作戰能力。文章最後強調，「空軍航空兵時刻準備戰鬥」。

解放軍東部戰區發布的相片，可見共軍戰機下方群巒疊嶂。（取自解放軍東部戰區微信公眾號）
解放軍東部戰區發布的相片，可見共軍戰機下方群巒疊嶂。（取自解放軍東部戰區微信公眾號）

戰機 解放軍 空軍

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