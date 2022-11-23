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盒馬北京再次啟用「共享用工」 海底撈等首批員工已就位

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
盒馬北京再次啟用「共享用工」。圖為上海日月光中心內的盒馬鮮生。記者林宸誼／攝影
盒馬北京再次啟用「共享用工」。圖為上海日月光中心內的盒馬鮮生。記者林宸誼／攝影

由於北京消費者採購民生商品需求增加，線上訂單量遠大於平時，為緩解人員短缺的情況，盒馬北京重啟「共享用工」，與海底撈等多個企業對接展開合作，增強服務能力。

新京報報導，盒馬在全大陸擁有超過550個直採基地，目前北京區域備貨充足，線上需求達到日常3倍，由於部分揀貨員、配送員無法正常到崗，運力吃緊。

盒馬方面透露，目前已經與海底撈、雲海餚等多家企業達成意向，有近100人報名「共享用工」。

來自旺順閣的時潤禾，成為本次首批上崗的共享員工，他表示剛開始接觸揀貨員，還是有點難，先找庫位，再找商品，掛鉤放下一定要擺正，不然會卡包，經過了一天的訓練，已經上手了，速度也起來了，感覺還不錯。

盒馬北京人力資源經理晨熹指出，將安排共享員工就近工作，主要招募揀貨、打包、配送等職位。

為了做好疫情防控工作，報名人員要接種三針疫苗，並配合每天的核酸、抗原等檢測，落實「兩點一線」等要求。同時盒馬以最快的速度面試、培訓，「也歡迎健身房、影院等更多行業員工加入。」

盒馬於2020年首次提出「共享用工」模式，與暫停營業的餐飲等企業聯動，以此緩解階段性的用人緊張，也為「空閒員工」提供了靈活就業的機會，帶來額外收入。

北京

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