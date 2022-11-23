習近平場邊吵架沒朋友？東南亞行正「收割盟國」

上週，習近平與加拿大總理杜魯道在閉幕式場邊吵架影片，意外成G20最夯議題。許多外交專家臆測，這凸顯習近平領導下中國，國際盟友變少中。其實不然，二十大（20大）後權力高度集中的習近平，此次東南亞行，正藉由G20和APEC，努力向全世界展示一個強大而友好的中國，也成功收割盟國伙伴中。

G20領導人第十七次峰會上，最受矚目的無疑是美國總統拜登（Joe Biden）會晤中國國家主席習近平。兩人在印尼巴里島微笑握手的8秒鐘，頓時成為不少國際媒體的頭條標題。

新加坡《聯合早報》刊文稱，在當前中美關係緊張的大背景下，雙方所營造的友善會晤氣氛催生了樂觀情緒，兩國股市在會晤後都不約而同出現漲勢。

習的名言如「寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮」「一切打壓和遏制只會激發中國人民的意志和熱情」「中美關係第一條不可逾越的紅線」等等對中美關係癥結與紅線的論述，成為此後多日全球輿論熱議的焦點。

出訪國外最多次的中共領導人

習近平「中國特色大國外交」的實踐場景，不只2022年11月14日下午5點36分的拜習會。中國外交部11月20日發表此行成果的文章中表示，6天5夜裡，習近平密集出席了30多場活動。

「既運籌多邊外交，又引領雙邊關係；既密切大國互動，又深化南南合作；既闡釋中國之治，又回答世界之問；既提出宏大倡議主張，又宣布務實行動舉措，」中國外交部說。

習近平可說是中共歷史上出訪最多的領導人，在第一個任期內的3年內，便出訪了40多個國家。

自2022年10月二十大後權力高度集中的習近平，內部執政基礎穩固的同時，亦迫不及待啟動「大外交征程」，延續先前在國際場合的活躍性格。

二十大閉幕後，習近平在一個星期之內密集會晤四國領導人，依序是越共中央總書記阮富仲、巴基斯坦總理夏巴茲（Muhammad Shahbaz Sharif）、坦尚尼亞總統哈桑（Samia Suluhu Hassan）、德國總理蕭茲。

四位來訪「客人」跨越亞非歐，既有山水相連的近鄰，也有飄洋過海而來的外國領導人。中外領導人在北京共商合作大計，達成一系列重要共識和成果。

緊接而來出席G20，習近平先後會晤了西班牙首相、阿根廷總統、韓國總統、塞內加爾總統、澳大利亞總理、南非總統、荷蘭首相、法國總統、義大利總理、印尼總統等，再次打響「元首外交」。

接下來的行程，輪到了泰國曼谷參加亞太經合組織（APEC）第二十九次領導人非正式會議，並對泰國進行訪問。期間會晤了日本首相、菲律賓總統、新加坡總理、紐西蘭總理、汶萊蘇丹、智利總統，與泰國總理舉行會談，甚至還與美國副總統簡短交談。

在這麼短的時間內，如此密集的雙邊會晤，實屬罕見，各國領導人都希望與中國元首面對面會談。

從峇里島到曼谷，人來人往的國際政要是媒體關注焦點，無一例外的是，中國代表團駐地成了國際媒體成群結隊「把守」準備捕捉關鍵畫面的地點。

有海外媒體評論稱，西方政客口中的「圍堵中國」，變成了國際政要「堵」在中國代表團門口，接踵與習近平見面。由此可知，世界與中國的關係已不言而喻。

換句話說，全球夥伴關係、全方位外交布局，已然是當前大陸外交政策的鮮明特徵。

雅萬高鐵，促進全球經濟發展的「中國方案」

再一個耐人尋味的場景，出現在11月16日晚峇里島的一個貴賓室中，習近平與印尼總統佐科威（Joko Widodo）同處一室，共同望向牆上螢幕中雅萬高鐵的現場即時互動影像。

「開始！」隨著習近平和佐科威下達指令，雅萬高鐵綜合檢測車緩緩駛出德卡魯爾車站。

從雅加達至萬隆的雅萬高鐵，全長142.3公里，既是東南亞的第一條高鐵，也是中國大陸「一帶一路」倡議中的重點項目。

大陸和印尼選擇在G20這個全球高度矚目的場合，展示雅萬高鐵建設成果，一自然彰顯兩國互利共贏的交往經驗，二來更是向各國展示促進全球經濟發展的「中國方案」。

香港科技大學公共政策學部特里托（Angela Tritto）指出，雅萬高鐵的特別之處在於是由印尼政府主導，促成交易談判。

而與其他鐵路建設專案不同的是，在這個專案中，中國大陸的企業與印尼企業組建了聯合體，負責建造和運營這條鐵路，為期30年。建設過程中還要為員工提供技術培訓，並成立合資公司來生產高鐵車輛。

不過，大陸在印尼的新投資也充滿了挑戰。

「由於反華情緒在當地民眾中根深蒂固，中印雙方要迅速調整和適應，以應對不時出現的嚴厲且毫無根據的批評，」特里托說。

截至2022年春，已有148個國家簽署了「一帶一路」合作協定，但各國參與程度不同，有的是全面開展，有的則是名義上參與。由此看來，「一帶一路」國家涵蓋全球65％的人口、1/3的GDP和1/4的貿易總額。

2022年的一項預測指出，到2027年，全球「一帶一路」項目的總支出可能達到1.3兆美元（約台幣40.5兆元）。

它帶動的是2013～2018年間，陸企在「一帶一路」國家投資860億美元，創造了24萬個就業崗位，並為參與國創造了22億美元的稅收。

深入採訪雅萬高鐵的建設過程後，香港學者認為，國際上針對一帶一路諸如「債務陷阱」「新殖民主義」「地緣戰略」等的論斷，存在著「陰謀想多了」或「對參與國的利益想少了」的問題。

專家分析，當前中美關係複雜，矛盾漸深，雙方都在積極「拉幫結派」。習近平這次的東南亞之行，凸顯了大陸著眼在全球建立「朋友圈」「夥伴網」的大外交布局，「習強人」的方式，是努力向世人展示一個強大而友好的中國。

（本文出自2022.11.21《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）